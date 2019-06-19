Çorum’un endüstriyel miras envanteri için önemli proje

Çorum’un endüstriyel mirasının tespiti ve korunmasına yönelik olarak hazırlanan proje neticesinde elde edilecek bilgiler, Çorum'un endüstriyel miras envanterine önemli katkılar sağlayacak. Bu çerçevede kapsamlı bilgilendirmelerin de yapılacağı proje ile yerelden uluslararası düzeye kadar her kesime Çorum'un bu mirası tanıtılmış olacak. Aynı zamanda medeniyetler beşiği Çorum’un sahip olduğu turizm potansiyelini de kapsayan proje ile Çorum’un yalnızca sanayi değil kültürel anlamda da tanınırlığını artırmaya yönelik önemli çalışmalar hayata geçirilecek.

Çorum'un sanayi ve endüstri hayatında yer almış kişiler ve kurumları bir araya getirerek bir dönemin tarihine ışık tutacak nitelikteki proje tamamen dokümantasyon ve belgeleme odaklı yürütülecek.

(Volkan SINAYUÇ)