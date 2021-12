“Çorum’un en verimli toprakları imara açıldı”

5 Aralık Dünya Toprak Günü dolayısıyla Belediye Meclisi’nin gündem dışı bölümünde konuşan Çağlar, “İlimizde son yıllarda en verimli toprakları imara açarak Çorum’un en verimli topraklarını heba ediyoruz. Çorum’un en verimli Hıdırlık altı bölgesi bugün imara açılmış durumda. Bu bölgede özellikle devletin yaptığı yatırımlar hastane, terminal, futbol sahası, yurtlar, okullar, Çorum Belediyesi’ne ait hizmet binaları, hayvan pazarı, mezbaha, Traktörcüler Sitesi, Kamyon Garajı, Hal Binası, Çorum Ticaret Borsası, Gıda Toptancılar Sitesi, Kent Park vs. yatırımların hepsi Çorum’un en verimli 1.sınıf toprakları üzerine yapılmış. Şimdi de yeni yapılan konut alanları dikkat çekmektedir. Belediye Meclisimizde aldığımız karar ile bizde bu sürece katkı vermekteyiz” dedi.

“Tarım arazilerimiz en büyük zenginliğimizdir. Arazilerimiz gelecek nesillerin bizlere emanetidir” diyen Çağlar, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Bizim görevimiz günü gelene kadar arazilerimizi korumak, geliştirmek, durumunu iyileştirmek ve zamanı gelince de sahibine yani gelecek nesillere aldığımız gibi bırakmaktır. Yine 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunun 14. Maddesi ile 81 ilde toplam alanı yaklaşık 7,2 milyon hektar olan 290 adet ova tarımsal sit alanı olarak belirlenmiş ve koruma altına alınmıştır.

Sonuç itibariyle, topraklarımızı sözde değil fiilen korumalıyız. Bunu gerçekleştirmek için de tarımda gelişmiş teknolojileri kullanarak birim alandan en fazla verimi alabilmek, ülke topraklarında ekilmeyen alan bırakmamak, dünyada belirli ürünlerde söz sahibi olan ülkelerle rekabet edebilmek, kırsal alanda üreticilerin gelir ve yaşam seviyelerini artırmak amacıyla çiftçilerin tarımsal alandan kopmamaları için her türlü çaba gösterilmelidir. Ancak bunu yaparken tabiatın dengelerini altüst etmemek ve sürdürülebilir tarımsal üretim imkânlarını da yok etmemek zorundayız. Tarım politikaları tarım arazilerini korumak, çiftçiyi arazisinde, köyünde tutmak, çiftçiye ailesini geçindirecek bir gelecek sağlamak üzerine kurulmalıdır.

Meclisimizin oy birliği ile aldığı karar ile şehrimizin yeni nazım imar planları hazırlanacak, sanırım ihale aşamasında ve bu konuda her türlü yetkiyi de Sayın Başkanımıza verdik. Bu plan ile şehrimizin geleceği planlanacak. Umarım bu planlama yapılırken daha fazla tarımsal alanları heba edecek planlar yapılmaz.” (Taner ŞİMŞEK)