Çorum’un en eski dişçisi Ahmet Karakaşlı hayatını kaybetti

Çorum’un en eski dişçisi Ahmet Karakaşlı (93), gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Merhum Avniye Karakaşlı ve Yıldız Karakaşlı'nın eşi, Zerrin Sarıgül, Berrin Özel, Nevin Ölçer ve Yavuz Selim Karakaşlı'nın babaları, Ahmet Sarıgül, İbrahim Hakkı Özel, Mehmet Haluk ve Emel Karakaşlı Yakın'ın kayınpederleri, Nazan Sarıgül Ergen, Özlem Sarıgül, İnanç Özel, Pelin Ölçer, Dila Meryem Özel Tahmas, Ahmet Alp Karakaşlı ve Kuter Karakaşlı'nın dedeleri Ahmet Karakaşlı bugün saat 16.30’da Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)