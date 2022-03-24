Çorum’un eğitim taleplerine Bakan Özer'den “müjde” geldi

Ziyaretle ilgili açıklama yapan Milletvekili Kavuncu, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer’e Çorum’un eğitim öğretimi ile ilgili öncelikli taleplerini aktardığını anlattı.

Kavuncu, iletilen taleplerle ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Özer’in kendisini bizzat arayarak öncelikli taleplerin karşılanacağı müjdesini verdiğini bildirdi.

Çorum’a kazandırılan yatırımlar hakkında da bilgileri paylaşan Milletvekili Kavuncu, “Çorum merkez 12 derslikli özel eğitim okulumuz ihale edilecek. İskilip Spor Salonumuz ihale edilecek. Şehit Osman Aslan Kız AİHL’nin yarım kalan pansiyon inşaatının tamamlanması için ödenek gönderilecek. Türkiyem İHO taşınacak ve daha önce İlahiyat Fakültesi olarak kullanılan okulun tadilatı için bakım onarım ödeneği gönderilecek” dedi.

Kavuncu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e Çorum’un öncelikli taleplerine hızlı bir şekilde olumlu dönüşleri başta olmak üzere Çorum’a kazandırdıkları yatırım ve hizmetler için de ayrıca teşekkür etti. (Haber Merkezi)

