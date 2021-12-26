“Nova Life Yapı olarak Dünyanın Merkezi Çorum’un çehresini değiştiriyoruz” diyen firma sahibi Ahmet Tunç, uzman kadroları ile binalara farklı tarzlarını yansıttıklarını ve yenilik kazandırdıklarını söyledi.

Bünyelerinde mimar ve inşaat mühendisi bulunduğunu, binalara 3D projesi uygulandığını anlatan Ahmet Tunç, fiyat, işçilik ve görsellik açısından iddialı olduklarını, Çorum’daki çalışmalarının yanı sıra, Yozgat, Tokat ve Zile’de de TOKİ projelerine imza attıklarını belirterek açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Referanslarımızdan bazıları; Uzay İnşaat, Özmercan Sitesi, Cevher Apt., Palmiye Sitesi, Samsun 55 üzeri, Eker Apt., Bahabey Karnaval AVM üstü, Gaye Apt. Mantolama yaptırmak isteyenlerin, bizimle temasa geçmeden karar vermemelerini tavsiye ederiz. Zira, Filli Boya, Capotec Dalmaçyalı, Jotun Trstone, Weber, Paytherm gibi favori ürünlerle, en kaliteli hizmeti veriyoruz.”



(Uğur GÖRKEM)

