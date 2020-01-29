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Çorum’un boya markası Türkiye’ye açıldı

Çorumlu işadamı Kamil Akgönül’ün kurucusu olduğu Akgönül Grup bünyesinde 2016’da üretime başlayan Fabia Boya, inşaat sektöründe aranan markalar arasında yerini aldı.

Çorum’un boya markası Türkiye’ye açıldı

Çorumlu işadamı Kamil Akgönül’ün kurucusu olduğu Akgönül Grup bünyesinde 2016’da üretime başlayan Fabia Boya, inşaat sektöründe aranan markalar arasında yerini aldı.

29 Ocak 2020 Çarşamba 00:04
Çorum’un boya markası Türkiye’ye açıldı

Akgönül Yalıtım ve Yapı Malzemeleri Genel Müdürü İsmail Akgönül, ülke çapında geniş bir satış ağına ulaşan Fabia Boya’nın renk ve kalite özellikleriyle dikkat çektiğini söyledi.

Osmancık Yolu Çatak yol ayrımındaki yaklaşık 6 bin metrekarelik kapalı alanda üretim yapan Fabia Boya’nın Karadeniz ve İç Anadolu başta olmak üzere yurt genelinde geniş bir pazara sahip olduğunu dile getiren İsmail Akgönül, 3 yılda mevcut kapasitelerini 7 kat artırarak istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ettiklerini vurguladı.

ÇORUM’UN GURURU

Üretim Mühendisi Yüksek Kimyager Abdullah Ceylan ile birlikte bilgi veren Akgönül, “Bölgemizde TSE standartlarında üretim yapan tek boya firmasıyız” dedi.

Boya sektörünün parlayan yıldızı konumunda olan Fabia’nın, Latince’de ‘mükemmel’ anlamına geldiğini anlatan Akgönül, şöyle konuştu: “Gıda ve ambalaj ürünlerinin yanı sıra kartonpiyer ve söve gibi yalıtım ve yapı malzemeleri sektöründe başarılı çalışmalara imza atan Akgönül Grup, Fabia markasıyla Çorum’da boya üretimine başladı. 3 kuşaktır ticaretle uğraşan bir aile şirketi olarak yatırımlarımızı inşaat malzemeleri üretimi sektöründe yoğunlaştırdık. Latince’de ‘mükemmel’ anlamına gelen ‘Fabia’ markamızla boya sektöründe iddialıyız. Toplam 19 bin metrekare alana sahip tesislerimizde, kartonpiyer ve söve imalatının yanı sıra su bazlı, sentetik ve endüstriyel boya üretimi de gerçekleştiriyoruz.

“RENK SINIRI YOK”

Fabia Boya olarak, kendi kartelamız dışındaki tüm renklerde iç cephe, dış cephe ve yağlı boya çeşitlerini üreterek renkte sınır tanımıyoruz. Tesisimizdeki laboratuvarda TSE standartlarında örtücülük, ezilme, viskozite, silinebilirlik, UV dayanımı, kaplama kalınlığı ve parlaklık testleri ışığında boya üretimi yapıyoruz. TSE, G ve ISO kalite belgelerine sahip olan Fabia Boya, tüm bu testlerden başarıyla geçerek üretiliyor. Ayrıca piyasadaki bilinen markaların, boya ustalarınca onaylanan ürünlerini de laboratuvarımızda analiz ederek ayni kalitede muadillerini üretmekteyiz.

Su bazlı ürünlerde iç ve dış cephe boyaları ile özel astarlarını, kokusuz su bazlı yağlı boya, ahşap desenli boya ve su bazlı verniğin yanı sıra elyaflı çatı kaplama su izolasyon malzemeleri de üretiyoruz. Öte yandan tüm bu ürünlerin antibakteriyel versiyonlarını da imal ediyoruz. Ev, işyeri ve tüm yaşam alanlarına renk katan sedef boya gibi dekoratif ürünler konusunda da zengin bir ürün çeşitliliğine sahibiz. 3 yılda mevcut kapasitemizi 7 kat artırarak istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ediyoruz. Kalite odaklı üretim ve yatırımlarımızı devam ettirerek sektörde söz sahibi markalardan biri haline gelmeyi hedefliyoruz.”

(Haber Merkezi)

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