“Çorum’un birliğe ihtiyacı var”

Mehmet Tahtasız, Yusuf Ahlatcı’yı milleti bölecek, kutuplaştıracak söylemlerden uzak durmaya davet ederek, pandemi sürecinde yaşanan sorunların çözülmesi, insanların ekonomik sıkıntılarının ve işsizliğinin çözüme kavuşturulması, Çorum’un önünü açacak, ilimizi büyütecek yatırımlara önem verilmesi için kafa yorulması gerektiğini vurguladı.

CHP İl Başkanı Tahtasız, “Çorum’da sizleri polemikten uzak, bizler gibi birleştirici, sorun çözücü bir politika yapmaya davet ediyoruz. Sanal gündemlerle milleti bölmeyin” ifadesini kullandı.

“İHTİYACIMIZ BİRLİK VE BERABERLİKTİR”

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız’ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’nın partimize yönelik olarak yaptığı çarpıtma ve iftira dolu açıklamalarını şaşkınlıkla karşıladık. Bugüne kadar yaptıkları açıklamaların hiçbirine cevap vermedik. Çorum’un ihtiyacı olan birlik ve beraberliği sağlayacak, genel siyasetten uzak, çözüm odaklı herkesi kucaklayan bir politika izlemeye çalıştık ve çalışacağız. İnsanlarımız iş, aş peşine düşmüş, sağlığıyla varlık yokluk mücadelesi yaparken bunlara çözüm üretmek zorunda olduğunuzdan maalesef ki bihabersiniz.

Elbette ki Yusuf Ahlatcı’nın çırpınmasının nedenlerini anlıyoruz. Milletin yüz çevirdiği, tükenmekte olan bir partinin sorumlularının kafa bulandırmaya, yapay gündemlerle dikkat dağıtmaya çalışması, millete ve memlekete verecek bir şeylerinin olmadığının göstergesidir. Sayın Yusuf Ahlatçı’dan havaalanı açılışını, tren yolunun açılışını, yeni fabrikaların açılışlarını, yarım kalan sulama, turizm yatırımlarının tamamlandığını, topraklarımızın yarısının sulu tarıma geçtiğini, eski devlet hastanesinin yeniden açıldığını, güney kampüsün tamamlanarak hizmete açıldığını, ilimizde aç, işsiz insan kalmadığını müjdelemesini beklerdik. Şu pandemi gününde ihtiyacı olan herkese karşılıksız devlet desteği verildiği haberini beklerdik. Çocuklarımızın hepsinde tabletler olduğu, her yerde internete erişim olduğu, öğretmenlerimize istedikleri kadar internet hediye edildiği, ihtiyacı olana bilgisayar verildiği haberini beklerdik. Ancak camdan kulelerde oturup başkalarının pencerelerine taş atmakla meşgul. Ahlatcı, partisi sözcülerinden oluşan koroya katılarak, kopyaladığı cümleleri, kendi cümleleriymiş gibi yansıtarak, kimlere şirin görünme gayreti içerisinde olduğunuzu gayet iyi biliyoruz. Tek olmadığınızı da biliyoruz.

Partiniz iktidar olduğu süreç içerisinde, kimlerle ne işler içerisine girip Cumhuriyet tarihinin en kötü fotoğraflarını verdiğinizi sayfalar dolusu anlatabiliriz. Bunları unutmadık. Ancak ki; bu ifade ve tartışmaların Çorum’a ne faydası olabilir. Milletimize söyleyecek sözünüz mü kalmadı, enflasyonu, işsizliği göremez mi oldunuz? İnsanlar halk ekmek satış noktalarında sıra olmaya başladı, haberiniz mi yok? Esnaf intiharları başladı bilmez misiniz? Sarayın gözleriyle halkı görmeye çalışırsanız tabii ki göremezsiniz. Kibrinizden gözlerinizin önüne perde inmiş, perdeyi aralayın belki görürsünüz.! Ancak halkımız gerçekleri görüyor, AKP’ye sandıkta söyleyecek güzel, anlamlı bir çift sözü olacaktır. Çorum’da sizleri polemikten uzak, bizler gibi birleştirici, sorun çözücü bir politika yapmaya davet ediyoruz. Sanal gündemlerle milleti bölmeyin.”

(Haber Merkezi)