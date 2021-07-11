Çorum’un aşılama oranı yüzde 65,2

Orta Karadeniz’de 18 yaş üstü aşılamada Amasya, Ordu, Çorum ve Sinop ‘sarı’ kategoride yer alırken, Samsun ise yine ‘turuncu’ kategoride kaldı.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Türkiye’de en az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üstü nüfus yüzdesi oranlarının yeni verilerini paylaştı. Verilere göre birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 60,35, ikinci doz ortalaması yüzde 27,02 olurken, 1, 2 ve 3. doz aşı toplamı ise 57 milyon 19 bin 923 oldu.

Karadeniz Bölgesi'nde bulunan Sinop’ta 18 yaş üstü aşılama oranı yüzde 66,5, Amasya’da yüzde 71,7, Ordu’da yüzde 67,8 ve Çorum’da 65,2 oldu. 18 yaş üstü aşılama oranı Samsun’da fazla olan Sinop, Çorum, Amasya ve Ordu aşılama haritasına göre sarı kategoride yer aldı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye genelinde yaklaşık 57 milyon 500 bin kişi aşılanırken, Çorum'da da koronavirüs nedeniyle yaklaşık 275 bin kişiye birinci doz koronavirüs aşısı yapıldı. Yaklaşık 150 bin kişiye ise de ikinci doz Covid-19 aşısı uygulanarak toplam aşılanma sayısı 425 bine yükseldi.

Samsun’da da yaklaşık 1 milyon 50 bin doz aşı yapılırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün iki ilimiz daha maviye döndü. Yeni örnek iller Kırklareli ve Çanakkale. Birlikte mücadelenin yeni sahası aşı olmaktır. Biran evvel aşınızı olun” ifadelerini kullandı.

(İHA)

