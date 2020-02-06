Çorum’un altın mevduatı bir yılda yüzde 94.3 arttı

Yatırımcıların en çok ilgi gösterdiği varlıklardan dolan gram altının fiyatı da geçen yıl yüzde 33,1 yükselirken, altın mevduatları da ikiye katlanarak 80,2 milyar TL’ye ulaştı.

ABD-Çin arasındaki ticaret müzakereleri ve buna bağlı olarak küresel ekonomide yavaşlama endişeleri, jeopolitik riskler, Avrupa kaynaklı siyasi belirsizlikler ve Brexit kördüğümüne dair haber akışının piyasalara yön verdiği 2019 yılında yatırımcı algısında ciddi bozulma yaşandı. Bu dönemde, merkez bankalarının ekonomilere destekleyici politikalar benimsemesine karşın risk fiyatlamalarının öne çıktığı görülürken, portföy dağılımında altın ve tahvil gibi varlıklar da ağırlık kazandı.

Artan talebin etkisiyle, uluslararası piyasalarda altının onsu geçen yıl yüzde 18,4 artarak 2019'u 1.517,86 dolardan tamamladı. Yurt içinde ise 2018 sonunda 218,1 lira olan altının gram fiyatı, geçen yılı 290,3 liradan tamamladı. Böylece gram altın fiyatı, 2019'da yüzde 33,1 artış kaydetti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, ülkedeki altın mevduatları da 2019'da bir önceki yıla kıyasla yüzde 100,2 artarak 80 milyar 213 milyon 645 bin liraya ulaştı. Altın mevduatları, 2018 sonunda 40 milyar 73 milyon 962 bin lira düzeyinde bulunuyordu. Bu da mevduatların 40,1 milyar lira artarak iki katına çıktığını ortaya koydu.

Türkiye'de, geçen yıl en fazla altın mevduatına sahip kent İstanbul 25 milyar 329 milyon 39 bin lira ile olurken, İstanbul'u 8 milyar 122 milyon 857 bin lirayla Ankara, 4 milyar 389 milyon 995 bin lirayla İzmir ve 2 milyar 838 milyon 831 bin lirayla da Bursa takip etti. Altın mevduatı tutarı 1 milyar TL’nin üzerine çıkan kent sayısı 15 olurken, 2018 sonunda 224 milyon 518 bin TL’lik altın mevduatı bulunan Çorum’da 2019 sonunda yüzde 94.3 artış yaşanınca 436 milyon 350 bin TL’lik mevduata yükseldi.

2019 sonu itibariyle Amasya’nın 315 milyon 965 bin TL, Kırıkkale’nin 273 milyon 130 bin TL, Kırşehir’in 159 milyon 901 bin TL, Samsun’un 1 milyar 56 milyon 18 bin TL, Tokat’ın 450 milyon 464 bin TL, Trabzon’un 806 milyon 890 bin TL ve Yozgat’ın ise 271 milyon 176 bin TL’lik altın mevduatına sahip olduğu da açıklandı.

(AA)