Çorum’un 5 aylık ihracatı 733 milyon dolara ulaştı

Geçici dış ticaret verilerine göre ihracat 2022 yılı Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,3 artarak 18 milyar 984 milyon dolar, ithalat ise yüzde 43,5 artarak 29 milyar 588 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde dış ticaret açığı yüzde 155,2 artarak 10 milyar 605 milyon dolara yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre Mayıs ayında hem ihracat hem de ithalat arttı. Bu kapsamda Çorum’un 5 aylık ihracatı da 733 milyon 50 bin dolara yükselirken, ithalat ise 963 milyon 821 bin dolar oldu.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan dış ticaret verilerine göre Çorum Mayıs ayında 105.2 milyon dolarlık ihracat yaparken, 261,5 milyon dolarlık ithalat yaptı. Aynı dönemde Samsun’da ihracat 86,2 milyon dolar, ithalat 96,9 milyon dolar olurken; Tokat’ta ihracat 3,4 milyon dolar, ithalat 1.8 milyon dolar ve Amasya’da ihracat 10,7 milyon dolar, ithalat ise 4,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Çorum Ocak ayında 179 milyon 990 bin, Şubat ayında 140 milyon 681 bin, Mart ayında 152 milyon 961 bin, Nisan ayında 154 milyon 467 bin ve Mayıs ayında ise 105 milyon 221 bin dolarlık ihracat yaptı. İthalatta ise Ocak ayı 110 milyon 565 bin dolar, Şubat ayı 170 milyon 942 bin dolar; Mart ayı 284 milyon 844 bin dolar; Nisan ayı 135 milyon 956 bin dolar ve Mayıs ayı ise 261 milyon 514 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’de genel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,4 artarak 102 milyar 469 milyon dolar, ithalat yüzde 40,8 artarak 145 milyar 675 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI ARTTI

Mayıs ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 155,2 artarak 4 milyar 156 milyon dolardan, 10 milyar 605 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Mayıs ayında yüzde 79,8 iken, 2022 Mayıs ayında yüzde 64,2'ye geriledi. Ocak-Mayıs döneminde dış ticaret açığı yüzde 136,0 artarak 18 milyar 310 milyon dolardan, 43 milyar 206 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak-Mayıs döneminde yüzde 82,3 iken, 2022 yılının aynı döneminde yüzde 70,3'e geriledi.

(Volkan SINAYUÇ)

