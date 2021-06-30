Çorum’un 5 aylık ihracatı 1 milyar 483 milyon dolar

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 65,7 artarak 16 milyar 498 milyon dolar, ithalat yüzde 54,0 artarak 20 milyar 627 milyon dolar olarak gerçekleşti.

ÇORUM 1.5 MİLYAR

DOLARA YAKLAŞTI

Çorum’un Mayıs ayı ihracatı 64,9 milyon dolar olurken, ithalatı ise 21,5 milyon dolar oldu. Buna göre ilimizin Ocak-Mayıs döneminde toplam ihracatı 1 milyar 483 milyon 660 bin dolara yükseldi. Çorum Ocak ayında 344 milyon 543 bin dolar, Şubat ayında 180 milyon 320 bin dolar, Mart ayında 478 milyon 708 bin dolar, Nisan ayında 415 milyon 215 bin dolar ve Mayıs ayında ise 64 milyon 875 bin dolar ihracat yaparak bu rakama ulaştı. Çorum’un aynı dönemdeki ithalatı ise 560 milyon 296 bin dolara çıktı.

Mayıs ayında Samsun’da ihracat 120,2 milyon dolar, ithalat 75,4 milyon dolar olarak gerçekleşirken, Tokat’ta Mayıs ayı ihracatı 1,7 milyon dolar, ithalatı 1,4 milyon dolar; Amasya’da ise Mayıs ayı ihracatı 9,6 milyon dolar ve ithalatı ise 3,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İHRACAT 85,2 MİLYAR DOLAR

Türkiye’de genel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38,3 artarak 85 milyar 209 milyon dolar, ithalat yüzde 25,2 artarak 103 milyar 485 milyon dolar olarak gerçekleşti. Mayıs ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2021 Mayıs ayında yüzde 68,6 artarak 9 milyar 207 milyon dolardan, 15 milyar 519 milyon dolara yükseldi. Mayıs ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 61,7 artarak 10 milyar 725 milyon dolardan, 17 milyar 342 milyon dolara yükseldi.

OCAK MAYIS DÖNEMİNDE

DIŞ TİCARET AÇIĞI AZALDI

Mayıs ayında dış ticaret açığı da bir önceki yılın aynı ayına göre % 20,2 artarak 3 milyar 436 milyon dolardan, 4 milyar 129 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Mayıs ayında yüzde 74,3 iken, 2021 Mayıs ayında yüzde 80'a yükseldi. Ocak-Mayıs döneminde dış ticaret açığı ise yüzde 13,1 azalarak 21 milyar 35 milyon dolardan, 18 milyar 277 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak-Mayıs döneminde yüzde 74,5 iken, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 82,3'e yükseldi.

(Haber Merkezi)

