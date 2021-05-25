Çorum’un 4 yıllık arsa ve arazi metrekare birim değeri tespiti yapılacak

Takdir komisyonunun değerlendirme yapmak için titizlikle çalışmalara başladığını ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, “213 sayılı vergi usul kanununda asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değer takdirinin her 4 yılda bir tespit edilmesi ve bu değerlerinde uygulanacağı yıldan en az 6 ay önce karara bağlanması gerektiği belirtiliyor. Şehrimizde uygulanacak arsa ve arazi(gayrimenkul) metrekare birim değerlerinin tespiti için ilgili yönetmelik doğrultusunda Belediyemiz, Ticaret ve Sanayi Odası, defterdarlık, tapu müdürlüğünden temsilciler ve mahalle muhtarlarından oluşan bir heyet kuruldu. Heyetimiz çalışma süresince tüm mahalle ve sokakları titizlikle gözden geçirerek değer tespitinde bulunacak” diye konuştu. (Haber Merkezi)

