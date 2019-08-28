Çorum’un 15 bin kişilik stadı Belediye’nin başına bela oldu

Çorum Çağdaş Avukatlar Derneği Başkanı Av. Ahmet Özdel, Belediye yönetimini, yeni yapılan 15 bin kişilik statla ilgili soru işaretlerini giderecek açıklamalarda bulunmaya çağırdı.

Av. Ahmet Özdel, konuya ilişkin yazılı açıklamasında şöyle dedi:

“Futbol ve sporun konuşulduğu şu günlerde, Çorum Belediyesi’nin, başına bela olan 15 bin kişilik stadyumu hakkında Çorum kamuoyunu bilgilendirmesi gerekir. Çorum’da yaşayan tüm yurttaşlarımızın, verdikleri verginin gereği olarak aşağıdaki bilgilere ulaşabilmeleri gerektiğini düşünüyorum.

Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadyumu’nun yerinin konut ve işyeri olarak imara açılması ve ihalesinin yapılmasıyla, stadyum işi şehrimizde tartışılır hale gelmiştir. Ak Parti Hükümeti tarafından zorla istifa ettirilen Belediye Başkanı Muzaffer Külcü zamanında Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı ve çevresi ihale yoluyla konut ve ticaret alanı olarak devir edilmek istenmiştir. Belediye ile Spor Bakanlığı arasında olduğu söylenen protokol gereğince önce stadyumların yapılması, sonra tapuların Çorum Belediyesi’ne devri söz konusu olduğundan; ihaleyi alan şahsa tapular verilememiştir. Bunun üzerine Belediye Başkanı hemen stadyum ve kapalı spor salonu yapma işine girişmiştir.

BAŞTA YER SEÇİMİ YANLIŞ

Yeni stadyumun yapıldığı yerin; hastaneye, okullara, otogara, çevre yoluna, öğrenci yurtlarına yakın olması, ayrıca tarım arazisi olan taban araziye sahip olması nedeniyle hatalı olduğu açıktır. Çorum’da yaşayan vatandaşlarımız; stadyumun ve hastanenin yerinin hatalı olduğu konusunda hem fikirdir.

Fakat bugün tartışılması gereken husus bu stadyum kaç liraya ihale edildi ve ihaleyi alan firmaya borç nasıl ödendi? Ödenecek ne kadar borç kaldı?

Bir başka husus ise bu stadyumu ne yapacağız? Nasıl işleteceğiz? Ne kadar masraf gidecek ve eski stadyum yerini imara ve ranta açacak mıyız? Ya da eski stadyumu ne yapacağız? Bakanlık stadyumu almaz ise bunun Çorum Belediyesi'ne maliyeti ne olacak?

İHALE SÖZLEŞMESİ DİKKAT ÇEKİCİ

15 bin kişilik stadyum ihalesi 19.04.2016 tarihinde yapılmış ve İstanbul’dan ihaleye katılan bir firmaya iş 59 milyon 900 bin lira bedelle verilmiştir. İşin 810 günde bitirileceği belirtilmiştir. Bu bedelin dışında firmaya fiyat farkı adı altında ödemeler de yapılmıştır. İhaleyi alan firmanın verdiği teminat mektubunun süresi ise 31.07.2019 tarihinde dolmuştur. İhale ve sonrasında yapılan sözleşme kabul edilir bir sözleşme değildir. Örneğin; yapımcı fazla iş yaparsa, belediye imkânı olursa öder gibi hükümler içermektedir. Edindiğimiz bilgilere göre; ihaleyi alan firmaya belediye tarafından 6 milyon 670 bin lira fiyat farkı ödeneceği karara bağlanmıştır.

Bu güne kadar Belediye Yönetimi yapımcı firmaya çeşitli şekilde ödeme yapmıştır. Bu ödemeler nakit para yerine arsa verilmesi şeklinde olmuştur. Yeşil alan olarak işaretlenen arsalar imara açılarak borç ödemesi için devirler yapılmıştır. Halkın park alanları stadyum uğruna müteahhitlere peşkeş çekilmiştir. Geri kalan ödemenin ise nasıl yapılacağı tartışmalıdır.

MÜTEAHHİT, ALACAK TAKİBİNE GEÇTİ

Yapımcı firma Çorum Belediye Başkanlığı aleyhine Çorum 5. İcra Müdürlüğünün 2019/44458 Esas sayılı dosyası ile alacak takibi yapmıştır. Belediye icralık olmuştur. Belediye yönetimi ise icra dosyasındaki borca itiraz etmiş; itiraz üzerine ise Çorum Asliye Hukuk Mahkemelerinde dava açılmıştır. Müteahhidin iddiasına göre; Belediye’nin 9 milyon 538 bin lira daha borcu vardır. Hukuki olarak bu borca itiraz edilmesi Belediye’nin 2 milyon lira daha fazla para ödemesi ve binlerce lira mahkeme masrafı ve avukatlık ücreti ödemesi sonucunu doğuracaktır. Bu paraların tamamı ise halkın cebinden çıkacaktır.

BAKANLIĞA DEVREDİLMEK İSTENİYOR

Gelinen noktada Belediye yaptırdığı işi teslim almadığı gibi borcunu da ödeyemez duruma gelmiştir. Basından öğrendiğimiz kadarı ile yeni yapılan stadyumun Bakanlığa devri yapılmak istenmektedir. Fakat bu devirde Çorum Belediyesinin bütçesine nakit para olarak girmeyecek, eski stadyumun devri olanağı sağlanacaktır. Bu ise yeni bir tartışma ve rant kapısının aralanması demektir.

Şeffaf belediyecilik vaadinde bulunan Belediye Yönetimi’nin stadyum konusunda açıklama yapması ve bu güne kadar kaç lira ödendi, kalan borç kaç lira, ödeme için arsa devri yapıldı mı gibi konulara açıklık getirmesi gerekmektedir. Ayrıca eski stadyumun yerine ne yapılacağı, kime verileceği konusunda da açıklama yapılmalıdır. Aksi halde şeffaf belediyecilik kavramı içi boş bir söylem olmaktan ibaret kalacaktır.” (Haber Merkezi)