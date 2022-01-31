Çorum’un 12 aylık ihracatı 2 milyar 636 milyon dolar

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2021 Aralık ayı Dış Ticaret İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, TÜİK ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre ülke genelinde ihracat 2021 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,9 artarak 22 milyar 278 milyon dolar, ithalat % 29,9 artarak 29 milyar 70 milyon dolar oldu.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32,8 artarak 225 milyar 291 milyon dolar, ithalat yüzde 23,6 artarak 271 milyar 424 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aralık ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 22,2, ithalat yüzde 23,2 arttı

Aralık ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,3 artarak 4 milyar 550 milyon dolardan, 6 milyar 792 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Aralık ayında yüzde 79,7 iken, 2021 Aralık ayında yüzde 76,6'ya geriledi. Ocak-Aralık döneminde dış ticaret açığı yüzde 7,5 azalarak 49 milyar 879 milyon dolardan, 46 milyar 133 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak-Aralık döneminde yüzde 77,3 iken, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 83,0'a yükseldi.

Aralık ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,9 oldu. Aralık ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı yüzde 79,3 oldu. Aralık ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya olurken, en fazla ithalat yapılan ülke ise Rusya Federasyonu oldu.

Öte yandan bölgedeki illerimizden Samsun’da Aralık ayında 141,4 milyon dolar ihracat yapılırken, Tokat’ta 2.9 milyon dolar ve Amasya’da ise 12.7 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Samsun’un Aralık ayındaki ithalatı 132.7 milyon dolar; Tokat’ın 1.2 milyon dolar ve Amasya’nın ise 5,4 milyon dolar oldub

(Haber Merkezi)

