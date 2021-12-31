Çorum’un 11 aylık ihracatı 2 milyar 298 milyon dolar

Türkiye’de Kasım ayında genel ticaret sistemine göre ihracat %33,7, ithalat %27,3 arttı. Çorum’un ise Kasım ayı ihracatı 285.7 milyon dolar olurken, 11 aylık ihracat toplamı ise 2 milyar 298 milyon 67 bin dolara yükseldi. Kasım ayında 26.4 milyon dolar ithalat yapan Çorum’un toplam ithalatı da 818 milyon 22 bin dolara ulaştı.

Türkiye’de Kasım ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 artarak 5 milyar 54 milyon dolardan, 5 milyar 402 milyon dolara yükseldi. Kasım ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 33,7, ithalat yüzde 27,3 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2021 Kasım ayı Dış Ticaret İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, TÜİK ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,7 artarak 21 milyar 506 milyon dolar, ithalat yüzde 27,3 artarak 26 milyar 908 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33,8 artarak 203 milyar 94 milyon dolar, ithalat yüzde 23,0 artarak 242 milyar 443 milyon dolar olarak gerçekleşti. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2021 Kasım ayında yüzde 27,0 artarak 15 milyar 667 milyon dolardan, 19 milyar 898 milyon dolara yükseldi. Kasım ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 artarak 5 milyar 54 milyon dolardan, 5 milyar 402 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Kasım ayında yüzde 76,1 iken, 2021 Kasım ayında yüzde 79,9'a yükseldi.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü açıklamasına göre Samsun’da Kasım ayında ihracat 85,4 milyon dolar, ithalat 106,3 milyon dolar olarak gerçekleşirken, Tokat’ta ihracat 3,6 milyon dolar, ithalat 1,2 milyon dolar, Amasya’da ise ihracat 11,5 milyon dolar, ithalat 3,3 milyon dolar olarak gerçekleşti.

(Volkan SINAYUÇ)

