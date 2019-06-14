“Çorum’u yok sayan bürokrasiyi kınıyoruz”

Atama kararının hemen ardından sabah saatlerinde Çorum’a gelerek göreve başlayan ve göreve başladığı da Milli Eğitim Müdürlüğü’nün sitesinden duyurulan Ömer Yılmaz’a eğitim sendikaları ile İnsani Değerler Platformu üyeleri tepki gösterdi.

Milli Eğitim Müdürlüğü binası önünde biraraya gelen sendikacılar ve sivil toplum kuruluşları bir basın açıklaması yaptı. Eğitim-Bir-Sen Çorum Şube Başkanı Tekin Çınar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yapılan görevlendirme ile ilgili yaptığı açıklamada bu görevlendirmenin gece yarısı gerçekleştirildiğini ve hiçbir gerekçe gösterilmediğini diye getirdi.

Çorum’da yaklaşık 3 ay önce göreve başlayan Yahya Çoban’ın yerine hiç bir gerekçe gösterilmeden bir gece yarısı, ani bir kararla yapılan yeni görevlendirmenin ilimizde çok ciddi bir kriz oluşturduğunu söyleyen Tekin Çınar, “İlimizde çok sayıda faaliyet gösteren sivil toplum örgütü konu ile ilgili keyfi olarak yapılan bu görevlendirmeye tepki gösterdiklerini özellikse sosyal medya olmak üzere, değişik platformlarında dile getirmiş, yanlış uygulamanın düzeltilmesine yönelik görüşlerini ifade etmişlerdir. Ancak yapılan bütün yapıcı eleştirileri bakanlığın dikkate almaması hayal kırıklığını maalesef daha da derinleştirmiştir” diye konuştu.

Eğitim-Bir-Sen Çorum Şube Başkanı Tekin Çınar, daha sonra konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Bakanlığın milletin değerlerine yönelik faydalı gördükleri uygulamalarını desteklediklerini hatırlatan Çınar, sözlerine şöyle devam etti: “Eski Türkiye alışkanlıklarını çağrıştıran, bu ve benzeri dayatmacı uygulanmalarının da ülkemizin en büyük sivil toplum örgütü olarak karşısında duracağız. Milli Eğitim Bakanlığı 2023 vizyonunun hayata geçirilmesini önemseyen bir sendika olarak, bu tür uygulamaları bu vizyonun neresine sığdıracağız. Bakanlığın Çorum’un yerel hiçbir dinamiğini önemsemeden yaptığı bu etik dışı görevlendirmeyi kabul etmemiz bu anlamda da mümkün değildir. Eğitim gibi son derece önemli ve herkesi ilgilendiren bir kurum katılımcı, şeffah ve yerel dinamikleri önemseyen bir anlayışla idare edilmesi bir zorunluluk iken, Bakanlık teşkilatı bünyesinde bir gere yarısı görevlendirmesiyle böylesine vahim bir hatanın yapabiliyor olması kabul edilebilir bir durum değildir.

Eğitim üzerinde faaliyet gösteren, eğitim üzerine konuşan, öğretmenlik mesleğinin itibarının yükseltilmesi üzerine kafa yoran bir sendika olarak, temel insani yaklaşımları da hiçe sayan ve son aylarda ülkemizin değişik il ve ilçelerin de yapılan keyfi görevden almaların ve yerine yapılan atamaların dikkatimizden kaçmadığı buradan bir kez daha yetkililere ilan ediyoruz. Toplumsal maliyet üreten bu tip uygulamalardan Bakanlığın acilen vazgeçmesini talep ediyoruz. Sendika olarak eğitim meselesini, şahısların keyfi uygulamalarına bırakılmayacak kadar önemli buluyoruz. Eğitim yönetiminin bürokraside oturan makam sahiplerinin keyfi tutumlarına göre değil ilkelere göre yapılması gerektiği savunuyoruz. Bir şehri bütünüyle yok sayan ve bürokrasi marifetiyle yapılan bu gece yarı atama biçimini kınadığımızı buradan ilan ediyoruz, bu yanlışlıktan dönülmesi için yetkili merciler nezdinde girişimlerde bulunacak ve mücadelemize devam edeceğiz”

(Yusuf ÇINAR)