Çorum’u uçurdu!

“Yeri geldiğinde, bir iş insanı bir kentin kaderini değiştirebilir, çıtasını yükseltebilir, ekonomik, sosyal, kültürel her alanda bir üst lige çıkmasını sağlayabilir. Bu anlamda Çorum’un şansı da Ahmet Ahlatcı’dır” diye sık sık yazıyorum.

TÜİK’in açıkladığı son ihracat rakamları, Ahmet Ahlatcı’nın, diğer pek çok alanda olduğu gibi ihracatta da Çorum’u süper lige taşıdığının ve artık kalıcı hale getirdiğinin bir kez daha teyit edilmesi anlamına geliyor.

Çorum, 2019 yılında 1 milyar 539 milyon dolar ihracatıyla, milyar doları aşan 19 il arasında 17. olmuş, 2020 yılında pandemiye rağmen 909 milyon dolar ihracat yaparak 20. sırada yerini korumuştu.

2021’in ilk 5 ayında ise Çorum’un ihracatı 1 milyar 483 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu tarihten itibaren Ahlatcı, “gönül kırgınlığı” nedeniyle ihracatının büyük bölümünü İstanbul’dan yapmaya başladı ve Çorum’un aylık ihracat rakamlarında ciddi düşüşler oldu.

Ama, Ahlatcı Holding’in ilk 5 aylık performansı ve sonraki aylarda Çorum’dan yapılan ihracatın -yüzde 20’lere gerilese bile- aylık 80-100 milyon dolar seviyelerinde seyretmesi, 2021’in ilk 10 ayında Çorum’un ihracatının 2 milyar 12 milyon dolar olarak kayda geçmesini sağladı. Çorum’un 10 aylık ithalatı ise 791 milyon dolar oldu.

Ahlatcı, ihracatının yüzde 80’ini İstanbul’a kaydırsa da, Çorum’dan yapılan ihracattaki payı hâlâ yüzde 85 seviyelerinde.

Açıkça ifade etmeliyim ki, bu çapta bir girişimci ve yatırımcı, böylesine bir “finans dahisi” her kente nasip olmaz. Çorum O’nun kıymetini bilmeli. Çorum ekonomisi için öncülüğünü benimseyip, “Büyük Çorum” yürüyüşünde arkasında durmalı, yanında olmalı. Kaprisi, kompleksi bir yana bırakıp, Çorum adına şükran duyarak…

