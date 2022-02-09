“Çorum’u turizmin merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz”

Dünyanın beş büyük turizm fuarı arasında yer alan EMITT – Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı 9–12 Şubat 2022 tarihlerinde dünya turizm profesyonellerini ve tatil tüketicilerini 25’inci kez İstanbul’da biraraya getirdi.

Türkiye’nin lider sektörlerinde lider fuarlar düzenleyen Hyve Group tarafından organize edilen EMITT Turizm Fuarı TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.

ÇORUM BELEDİYESİ STANDIYLA KATILDI

Çorum Belediyesi de şehrimizin tarihi güzelliklerini, kültürel mirasını ve eşsiz lezzetlerini tanıtmak amacıyla İstanbul’da gerçekleştirilen EMITT Fuarı’nda yerini aldı.

Turizm sektörünün gelişmesine ve ivme kazanmasına önemli katkılar sağlayan fuara ilimizin tanıtım ve turizminin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla katılan Çorum Belediyesi kurduğu stantla şehrimizin tarihi güzellikleri, kültürel mirası ve eşsiz lezzetleri ziyaretçilere tanıtıyor.

Fuarın açılışına Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcıları Turhan Candan ve Lemzi Çöplü de katıldı. Fuarın açılışı öncesi Çorum Belediyesi’nin standında açıklamalarda bulunan Başkan Aşgın, EMITT Turizm Fuarı’nın turizm ve tanıtım anlamında en önemli uluslararası fuarlardan birisi olduğuna dikkat çekerek “Bu yıl 25’inci düzenlenen bu fuarda Çorum Belediyesi olarak yerimizi aldık.” dedi.

Çorum’da turizmi geliştirmeye yönelik önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirten Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın; “Bizim bir hayalimiz var, bu hayalimizi şehrimizde adım adım gerçekleştiriyoruz” dedi. Tarihi kültür yolu, tarihi kent meydanı, saat kulesi çevresi cephe sağlıklaştırma projesi, Çoruminia, Bedesten projesi, Çorum Kalesi ve konakların restorasyonu ile turizme yönelik çalışmalar yapıldığını belirten Başkan Aşgın, “Şehrimizi turizm merkezi haline getirmek için çok önemli hamleler yapıyoruz. Çorum’un ekonomisine turizmle katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu anlamda çok büyük adımlar atıyoruz” şeklinde konuştu.

Turizme yönelik çalışmaların en önemli ayaklarından birisinin de tanıtım olduğuna dikkat çeken Başkan Aşgın, “Bunun için ülkemizdeki önemli fuarlarda şehrimizi tanıtmak için yer alıyoruz. EMITT Fuarı da turizm ve tanıtım anlamında en önemli fuarlardan birisi. 25’inci düzenlenen bu fuarda Çorum Belediyesi olarak yerimizi aldık. Hazırladığımız tanıtım videolarıyla ve yayınlarıyla şehrimizi ve kültürümüzü uluslararası bu fuarda tanıtıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. EMİTT Fuarı’nın şehrimizin tanıtımına katkı vermesini temenni ediyorum” ifadelerine de yer verdi.

(Volkan SINAYUÇ)

