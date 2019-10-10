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Çorum’u temsil edecekler

Son yıllarda, Etwinning ve Erasmus eğitim ağı kapsamında birçok faaliyete imza atan Mehmetçik Anadolu Lisesi, bu kez farklı bir başlık adı altında ismini duyurmaya hazırlanıyor.

Çorum’u temsil edecekler

Son yıllarda, Etwinning ve Erasmus eğitim ağı kapsamında birçok faaliyete imza atan Mehmetçik Anadolu Lisesi, bu kez farklı bir başlık adı altında ismini duyurmaya hazırlanıyor.

10 Ekim 2019 Perşembe 21:00
Çorum’u temsil edecekler

E Twinning eğitim ağının 10. yılını taçlandırmak ve bu alanda faaliyetleri takip eden eğitimcileri heveslendirmek için “E Twinning Türkiye Şarkısını Arıyor” başlığı altında bir yarışma açıldı. Başvuru süresi 20 Haziran - 30 Eylül tarihleri arasında tamamlanan bu yarışmaya, E Twinning portalına üyeliği bulunan tüm öğretmen, öğrenci ve idareciler katılma fırsatı buldular.

Konu ile ilgili bilgi veren Hakan Önsöz, tamamen okul imkanları, öğrenci ve öğretmenleriyle yürütülen klip çalışmasından ümitli olduklarını söyledi. Aynı zamanda bu yarışmaya Çorum’dan katılan tek okulun Mehmetçik Anadolu Lisesi olduğunu hatırlatan Önsöz, Çorumlulardan da ilgi ve destek beklediklerini belirtti. (Haber Merkezi)

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