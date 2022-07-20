Çorum’u Teknofest’te temsil edecekler

Bu yılki TEKNOFEST yarışmasında okulu temsil edecek olan ÇOROBOT takımının, “Sanayide Dijital Teknolojiler Temel Seviye” ile “Sanayide Dijital Teknolojiler İleri Seviye” ve “Liseler Arası Elektrikli Araç” kategorilerinde ön tasarım ve teknik tasarım raporlarından yüksek puan alarak üç başvurusu da kabul edildi. Başvurularda %100 başarı sağlayan TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri finallerde ilimizi temsil etmeye hak kazandı.

TOBB-OSB Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi atölyesinde TEKNOFEST hazırlıklarını sürdüren öğrenciler İzmit Körfez’de başlayan “Liseler Arası Elektrikli Araç” kategorisinde, 5-7 Ağustos 2022’de tarihinde ise Trabzon’da yapılacak “Sanayide Dijital Teknolojiler” kategorisinde temel ve ileri seviyede finallerde boy gösterecek.



(Volkan SINAYUÇ)

