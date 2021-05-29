Çorum’u süper lige taşıyanları alkışlıyoruz

İller arasında ihracat birinciliğini her zaman olduğu gibi İstanbul aldı: 32 milyar 609 milyon dolar. İkinci İzmir’in 4 aylık ihracatı 4 milyar 416 milyon dolar, üçüncü Bursa’nın 3 milyar 960 milyon dolar. Kocaeli 3 milyar 352 milyon dolarla 4’üncü, Gaziantep ise 3 milyar 271 milyon dolarla 5’inci sırada yer aldı.

İlk 4 ayda yüksek ihracat yapan diğer iller ve ihracat rakamları şöyle sıralanıyor: 6.Ankara 2 milyar 978 milyon dolar, 7.Sakarya 1 milyar 955 milyon dolar, 8.Çorum 1 milyar 418 milyon dolar, 9.Mersin 1 milyar 325 milyon dolar, 10.Denizli 1 milyar 246 milyon dolar, 11.Kayseri 1 milyar 113 milyon dolar, 12.Konya 983 milyon dolar, 13.Hatay 983 milyon dolar, 14.Manisa 877 milyon dolar, 15. Tekirdağ 816 milyon dolar, 16.Antalya 812 milyon dolar, 17.Adana 734 milyon dolar, 18. Trabzon 427 milyon dolar, 19. K.Maraş 408 milyon dolar, 20.Samsun 365 milyon dolar, 21.Eskişehir 351 milyon dolar.

