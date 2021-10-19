Çorum’u renklendiriyor

Çorum’un tanınmış simalarından, fotoğrafçı- gazeteci Özgür Kolukısa’nın güzel sanatlar öğretmeni olan kızı Gülden Kolukısa’nın bir adı da “Çizen Bayan”…

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Fakültesi’nden mezun olan Gülden Kolukısa, Çorum’un çeşitli mekânlarında grafiti ve sanat çalışmaları yapıyor, karikatürler çiziyor.

Çeşitli kentlerde 10 kişisel sergi açan başarılı sanatçı, kendisini “idealist bir eğitimci” olarak tanımlıyor ve Çorum’un sanat yaşamına elinden gelen katkıyı sağlama çabasında olduğunu söylüyor.



(Haber Merkezi)

