“Çorum’u marka şehir yapacak planlama gerek”

Özsaçmacı, konuya ilişkin yazılı açıklamada şu görüşleri ifade etti:

“Bir belediye iyi midir, fena mıdır? Hangi belediye iyi veya fena olduğunu anlamak için, ‘Belediye yönetmekten amaç nedir?’ bunu düşünmek gerekir. Belediyelerin hedefleri vardır. Biri kenti geliştirip en modern seviyeye ulaştırmak, ikincisi milletin refahını temin etmek. Bu iki şeyi temin eden belediye iyi, edemeyen fenadır. Bu bilindik tanımlamaların yansıra bir de sahanın gerçekleri bulunmakta, o da bir üçüncü durumu anlatmakta; ‘iki ileri bir geri yürüyüş’. Bu da zaman ve nakit kaybına yol açmaktadır.

Toptan ret cephesi değiliz. Memleketin hayrına olan işleri destekleriz.

Çimento fabrikası arazisinin, Çorum belediyesi tarafından alınmasını, benim ve bizim açımızdan oldukça sevindirici ve olması gereken bir hamle olarak değerlendirmekteyim. Hatta geç kalındığını dahi söyleyebiliriz. Bu nedenle arazinin alınmasında emeği olan herkese öncelikle bir Çorumlu olarak teşekkür ediyorum. Bundan sonrasının da bu denli memnuniyet verici şekilde gerçekleşmesini canı gönülden temenni ediyorum.

Bilindiği üzere bahse konu bölgemiz ilimizin nefes aldığı ve şehrin poyrazının estiği temiz hava koridorudur. Bölgede birçok kişinin bildiği yeraltı kaynak sularının sıcak termal su ayaklarının bulunduğu bazı madeni özelliklerin olduğu geniş bir sahadır. Çorum Belediyesi’nin değerli yöneticilerinin de bu durumun farkında olarak hareket ettiklerini hissetmekteyiz. Çorum’un vizyonu ve geleceği için oldukça önemli olan bu bölge imar edilirken şehrin poyrazının kesilmediği, bu hava koridorundan gaz, toz gibi unsurların gelmediği marka şehir yapacak imar planlaması değerlendirilmelidir. Bu konuda atılacak adımlara Çorum sevdamız adına katkı ve destek sunacağımızı kamuoyuna bildiririz.

Gerçekten memlekete hizmet etmek isteyenlerin kalbi açık olmalıdır; açık söylemelidirler. Millet ile milleti yönetenler çok açık görüşmelidirler. Olan şeyler ve yapılacak şeyler olduğu gibi ifade olunmalıdır. Yoksa safsatalar ile milleti aldatmak, onu birbirine düşürmek demektir. İlkemiz, daima millete karşı gerçekleri ifade olmalıdır. Milleti aydınlatma, bu demektir. Millete gerçeği açıklayanlar, kendilerinin de aldanmadığına emin olmalıdır. Bu nedenle iyi yapılan işlerle fena yapılan işleri aynı açıklamada yapmamak adına otopark konusunu bir sonraya bırakıyorum.” (Haber Merkezi)