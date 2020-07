“Çorum’u Kongre ve Kültür Merkezi’ne kavuşturacağız”

Başkan Aşgın, muhalefetten beklentisinin “dedikodularla değil, projelerle gelmeleri” olduğunu vurgularken de, “Biz Milönü’ne, Yazı Çarşı’nın göbeğine ne yapacağız, gelin bunları konuşalım. Hangi evde, hangi mutfakta tencere kaynamıyor, buna bakalım. Boş işlerle bir yere varamayız. Bizim milletimize sözümüz var; aldığımız emaneti tertemiz teslim etmek istiyoruz” diye konuştu.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, ÇORUM HABER internet sitesinin “DOBRA” isimli söyleşi programında, Yusuf Çınar’ın konuğu oldu.

Çınar, Park Bahçeler Müdürlüğü’nde çekimi yapılan programda Başkan Aşgın’a, kendi soruları yanında, Çorum halkının sorularını da yöneltti.

Göreve geldiği günden bu yana tamamlanan ve yapımı devam eden projeleri anlatan Başkan Aşgın, “Neden Belediye Başkanlığını tercih ettiniz?” sorusuna ‘İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır’ hadisini hatırlatarak, “Siyasal bilgiler mezunuyum, yerel yönetimler üzerine yüksek lisans yaptım, sosyolojide doktora yaptım, ticaretle uğraştım, şehrin bütün dokusuna hakimim, şehrin bütün insanlarıyla öyle ya da böyle bir tanışıklığımız var. Acaba bu şehre belediye başkanı olarak hizmetkar olabilir miyiz düşüncesi bizi bugün buralara itti. Buna vesile olan rabbime hamdediyorum, hemşehrilerimize oyları, destekleri, duaları için teşekkür ediyorum, Cumhurbaşkanımıza takdirleri için teşekkür ediyorum” diye yanıt verdi.

“BENİM DÖNEMİMDE TEK KURUŞ BORÇLANMADIK”

İlk göreve geldiği günde belediyenin mali durumu hakkında bilgi veren Başkan Aşgın, “Belediyeye geldiğim ilk 2-3 ay içerisinde beni en çok bekleyenler müteahhitlerdi, alacaklılardı, borçlu olduğumuz insanlardı. Faaliyet raporunda 2017 yılında 128 milyon borç almışız belediye olarak 18 milyon borç ödemişiz. 2018 yılında borç yükümüz daha da artmış 238 milyon borçlanmışız, 84 milyon 509 bin liralık ödeme yapmışız. 2019 yılına geldiğimizde Halil İbrahim Aşgın ne yaptı sorusunun cevabı faaliyet raporumuzda çok açık; sadece 14 milyon borçlanma yapılmış, 48 milyon gibi bir ödeme yapılmış. Dolayısıyla artıya geçilmiş. 14 milyonluk borç da 31 Mart’tan önce yapılmış. Benim dönemimde ise göreve geldiğimden bu yana Çorum Belediyesi tek kuruş borçlanmamıştır. Yapılan tüm projeler öz kaynaklarla, genel bütçeden yapılmıştır” ifadelerini kullandı.

“KONGRE KÜLTÜR MERKEZİMİZİN ONAYINI ALDIK”

Yaklaşık 1,5 yıllık süreçte yapılan projeleri de anlatan Aşgın, şunları söyledi: “32 seçim vaadimiz vardı. Koşarak gidiyoruz. Belediye başkanları arasındaki karşılaştırmayı da görev süreleri şeklinde yapmak lazım. Biz bir yıllık süre içerisinde umduğumuzun çok ötesine geçtik. Ne söz vermişsek o sözlerimizin önemli bir kısmını ya başlattık, ya bitirdik, ya da yapıyoruz. Yeni şehir hayalimiz var, Erzurum Dede’nin olduğu, Mimar Sinan’ın alt kısımlarında olan alanda merkezinde mescitlerinin, camilerin, meydanların ve alışveriş merkezlerinin olduğu tertemiz, mis gibi bir şehir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan onay aşamasına geldik. O civarda yeni yol açtık, asfaltını döktük.

Kongre ve Kültür Merkezi şehrimizin en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi. Ve bu ihtiyacı biz en üst mertebede, bütün vekillerimiz, il başkanımızla, valimizle ilgili herkese ilettik. Stadyumun devri noktasında önümüze şöyle bir imkân çıktı. Şu an 50 küsur dönüm olan eski stadyum alanı, kapalı spor salonu, oradaki tüm alanlar belediyeye geçiyor. Tapu işlemleri yapılıyor. Bunun karşılığında biz o stadyumun yerinin bedelini Şehircilik Bakanlığından Milli Emlak marifetiyle arsa olarak alacağız, Bakanımızın sözü var. Onun karşılığında da Şehircilik Bakanlığımız Kongre ve Kültür Merkezi yapacak. Şu an muazzam bir proje üzerinde çalışıyoruz. Teknik heyetlerimiz Kırşehir ve Konya’daki kongre merkezlerini incelemek için gittiler. Şehircilik Bakanlığımızla irtibatlı şekilde şu an proje noktasında çalışmalarımızı başlattık. Projemiz onaylandığında bunu ilan edeceğiz. Dolayısıyla Kongre ve Kültür Merkezimiz Şehircilik Bakanlığımız tarafından stadyumun olduğu yere yapılacak. İçinde 1.000 kişilik, 300 - 500 kişilik salonların olduğu, 24 saat açık kütüphanenin olduğu, fuaye ve sanat galerilerinin yer aldığı muazzam bir proje olacak.

“SU PROBLEMİMİZ TARİH OLACAK”

“Koçhisar Barajı İsale Hattı da bizim en önemli en maliyetli projelerimizden biriydi. Biz, biliyorsunuz suyu içiyoruz ama bu sular yüzde 40 oranında kuyulardan temin ediliyor. Maliyeti çok yüksek. Suyla ilgili sorunlar yaşama potansiyeli olan bir şehiriz. DSİ bunun ihalesini ve yer teslimini yaptı. Şantiye kuruldu. 53 km’den Koçhisar Barajı’ndan şehrimize su gelecek. Bu projeyle şehrimizin su problemi tarih olacak.”

Çöp Gazından Elektrik Üretim Tesisi ve Güneş Enerjisi Santrali projelerinin başlatıldığını kaydeden Aşgın, “Ulaşılabilir Şehir Projemizde sona doğru geliyoruz, ismini Recep Tayyip Erdoğan caddesi koyduk, çok da yakıştı. Ihlamurlar kokan bir caddemiz olacak. Özel ışıklandırma ihalesini yaptık, Cumhurbaşkanımızın adına yakışır bir cadde olacak. ÇORBİS projesiyle şehri bisikletle tanıştıracağız. İhalesini ve yer teslimini yaptık. Çöplü Arastasının restorasyon ihalesini tamamladık. Ulucami’nin de etrafını açacağız, bu konuyla ilgili tarihi bir karar aldık. Bedesten projemizi de son aşamasına getirdik altında 2 katlı otoparkımız olacak. Üstü de tıpkı tarihtekine benzer bir kapalı çarşı olacak. Bu yıl içinde temelini atmak istiyoruz” dedi.

KURBAN KESİMİ İÇİN BAŞVURULAR İNTERNETTEN

“İktidar partisinden olmanın avantajlarını kullanıyor musunuz?” sorusunu da cevaplandıran Aşgın, “Adında adalet olan partimiz, hemen hemen tüm yerel yönetimlere eşit, adil bir şekilde hizmet götürme gayretinde. Ama biz AK Partililer daha rahat erişebiliyoruz. Bu noktada stadyum bile yeterli bir örnek. Çözümsüzlüğün olduğu, insanların bu iş artık yılan hikayesine döndü dediği yerde Cumhurbaşkanımızın destekleriyle bu iş artık çözüldü.

İl Başkanımız, milletvekillerimiz, Valimiz Çorum için birlikte hareket ediyoruz, ortak bir paydada buluşuyoruz. Mehmet Yolyapar abimiz de yazılarıyla bizlere rehberlik ediyor. Şairin dediği gibi ‘Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez’. Aynı yere vurdukça çok güzel karşılık alıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Başkan Aşgın, “Bu yıl koronavirüs salgını gölgesinde geçecek Kurban Bayramı için ne tür tedbirler aldınız?” sorusuna ise şu sözlerle cevap verdi:

“Hijyen çok önemli, tabii bir de maske ve mesafe. Kurban kesiminde hemşehrilerimiz mezbahaneyi tercih edebilirler. Bu konuda da arkadaşlarımız kendileri bir sistem ürettiler. Başvurular internet üzerinden olacak. Vatandaşlarımıza hangi tarihte ve saatte mezbahaneye gelecekleri bildirilecek. Sosyal mesafeyle, hijyenle ilgili bir sıkıntı yaşamadan kurbanlarını kesebilecekler. Yine bazı hemşehrilerimiz bizim kurban kesim noktalarımızda kurbanlarını kesebilecekler. Bu yerlerde de tüm tedbirlerimizi aldık.”

“PANDEMİDE SADECE YAĞMURSUYU İHALELERİNİ ERTELEMEDİK”

Çınar’ın “Çorum’un altyapısının yeterli olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusunu da cevaplandıran Aşgın, “Altyapının yüzde yüz bitmiş ifadesi şu anda hiçbir yer için söylenebilecek bir ifade değil. Çünkü siz bir yeri yaparsınız diğer taraf eskir. Biz pandemiyle mücadele ederken pek çok ihaleyi erteledik ama iptal etmediğimiz ender ihalelerden bir tanesi yağmursuyu şebeke hattı ihalesi. Her yağmur yağdığında insanların tedirgin olduğu yerlerde, biz 1.200 küsur metrelik bir yağmursuyu şebekesini bugünlerde tamamladık. Bunlardan biri Buharaevler Perşembe Pazarı yanı. Hz. İbrahim Cami civarında özellikle geri tepmeyle ilgili bir sorun vardı, orda yağmursuyu şebekesinin dar ve yetersiz olması buna sebep oluyordu. Doğa Koleji’nin oradan Doktor Sadık Ahmet Caddesi’ne kadar çok uzun bir mesafede ikinci bir yağmursuyu şebekesini de geçtiğimiz birkaç ay içinde tamamladık. Gülabibey Mahallesi’nde de sürekli sıkıntı yaşanan bir bölge vardı, oranın da ihalesi yapıldı. Çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki süreçte de yapmayı planladığımız ilk yer Milönü Caddesi’nden Sancaktar Cami’nin önünden inen sokak ve cadde. En acil orası kaldı.” açıklamalarında bulundu.

“AK PARTİ’DE SİYASET YAPANLARI İŞE ALMAYACAK MIYIZ?”

İşe alımlarla ilgili torpil iddialarını da yanıtlayan Aşgın, “Boksta maç esnasında yara nerdeyse oraya vurulur ya burada arkadaşlarımız benim adil olma hassasiyetimi bildikleri için, yerin altını yerin üstünden daha çok önemsediğimi bildikleri için sürekli buradan vurmaya çalışıyorlar. Biz işe alımlarda kimsenin kimliğine, partisine bakmıyoruz. İnsanız hata yapmış olabiliriz ,yani biz yüz karar vermişizdir de 5’ini isabet ettirememişizdir. Hangimiz tüm kararlarımızda isabetli olabiliyoruz ki. Niyetimiz adil olmak. İtfaiyeye 9 kişi aldık, sınavda üniversiteden hoca vardı. Mezbahaneye kasaplar aldık, arkadaşlarıma tek söylediğim kim olduğuna bakmayacaksınız, neci olduğuna bakmayacaksınız sadece iyi kasap mı buna bakacaksınız oldu. Birçok farklı düşünceden, etnik gruptan insanlar aldık işe. Diyorlar ki AK Partilileri işe alıyor. Bu ne kadar banal bir ifade. Biz AK Parti’de siyaset yapmış kimseyi, yakınını işe almayacak mıyız? 2-3 isim var dillerine doladıkları. İşe alınanlar o işin ehli mi buna bakın kardeşim! Biz kimsenin partisine pırtısına bakmıyoruz. AK Parti Çorum’da yüzde 65-70 oy almış bir parti. Belediyemizde de çalışanlar aldığı oy oranı düşünülürse nispeten fazla da olabilir. Bu tartışmayı yersiz buluyorum. Ali olma sözümüzün tamamen arkasındayız.” şeklinde konuştu.

“MUHALEFET BİZE PROJELERLE GELSİN, DEDİKODULARLA DEĞİL”

Aşgın, muhalefete ilişkin olarak da şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bizim muhalefetten beklediğimiz, bize projelerle gelsinler, dedikodularla değil. Mahallelere ne yapacağız, bu şehre ne yapacağız hangi yaralı parmağı tedavi edeceğiz, hangi noktada hangi güzellikleri bu şehre kazandıracağız? Bize bunu getirsinler, gerçekten o gün muhtemelen benim gözlerim yaşaracaktır, şu ana kadar bütün şeyler sansasyonel, dedikodu üzerinden bir takım şeylerle gündeme gelmek. Bunlar doğru şeyler değil. Biz Milönü’ne ne yapacağız, Yazı Çarşı’nın göbeğine ne yapacağız gelin bunları konuşalım. Hangi evde, hangi mutfakta tencere kaynamıyor, gelin bunları konuşalım. Diğeri boş işler, bunla bir noktaya varamayız. Biz emaneti tertemiz teslim etme derdindeyiz. Milletimize sözümüz var.” (Nurdan AKBAŞ)