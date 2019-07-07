Çorum’u havalandırıyor

İşletme Sahibi Sedat Partici, “Çorum’u havalandırıyoruz” sloganıyla 6 yıldır hizmet verdiklerini belirterek, havalandırma sektöründe Çorumluların çözüm ortağı olmayı amaçladıklarını söyledi.

Günümüz teknolojilerini en iyi ve etkin biçimde kullandıklarını, ayrıca profesyonel bir kadroyla hizmet verdiklerini ifade eden Sedat Partici, havalandırma sektöründe taahhüt işleri üstlendiklerini, sığınak, kafe ve restoran, yemekhane, işyeri ve ofis, fabrika, tıbbi ortam, rutubetli ortam, marangozhane, boyahane, jeneratör odası, baca sistemleri havalandırması yaptıklarını, montaj, tamir ve bakım hizmeti verdiklerini anlattı.

Öte yandan Çorum Havalandırma Market’te, mobil ve endüstriyel soğutma sistemleri, hücreli fan, salyangoz fan, kanal tip fan, aksiyel fan, plastik karma akışlı sessiz fan, çiftlik fanı ve soğutma ekipmanları, dekoratif banyo-WC fanı, çatı fanı, mutfak aspiratörleri, Filex hava kanalları, banjur, DKP siyah sac kanalları ve kauçuk yalıtım malzemeleri satışı ve montajının da yapıldığı bildirildi.

(Mehmet DALAR)