‘Çorum’u hak ettiği yerlere birlikte getireceğiz’

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, beraberinde AK Parti Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Av. Oğuzhan Kaya ile birlikte TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ile bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) gerçekleştirilen görüşmede Çorum sanayicisi ve iş adamlarının istek ve talep masaya yatırıldı.

Birçok konuda karşılıklı fikir alışverişinde bulunduklarına işaret eden Milletvekili Ceylan, tüm kurum ve kuruluşlar ile birlikte Çorum'u hak ettiği yerlere getireceklerini ifade etti.

“TSO PROJELERİNE DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

İl ve ilçelerdeki OSB ve sanayi alanlarında faaliyet gösteren sanayici ve iş adamlarının istek ile taleplerini her zaman önemsediklerini vurgulayan Ceylan, TSO projelerine tam destek vermeye devam ettiklerini söyledi.

TSO'nun çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Milletvekili Ceylan, “Çorum'un geleceği ve menfaati için hangi konulara yoğunlaşmamız gerektiği ve el birliği ile neler yapabiliriz gibi konuları araştırıyoruz ve çözümler üretmeye çalışıyoruz” dedi.

Çorum'a hizmet etme noktasında her zaman ellerini taşın altına koyduklarını ifade eden Milletvekili Ceylan, ortak adım atılacak her noktada kendisinin işbirliğine hazır olduğunu kaydetti.

BAŞARANHINCAL’DAN TEŞEKKÜR

TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ise “Bizler TSO olarak, tüm görüşmelerimizi, üyelerimiz ve iş insanlarımızın sorumluluğunu hissederek gerçekleştiriyoruz, onların bizlere ilettiği talepleri bu vesileyle devlet yönetimindeki sizlerle paylaşıyoruz. Vekillerimizin her zaman bizlerin yanında olarak ellerinden geleninin fazlasını yapacağınıza inancımız tamdır” diye konuştu.