Çorum’u görüştüler
AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, AK Parti Çorum Milletvekilleri ile Ankara’da biraraya geldi.
Güncel 27.10.2021, 19:20
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Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Ahlatcı önceki gün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu ile birlikte ziyaret etti.
Ahlatcı, ziyaretin ardından Milletvekilleri Ceylan, Kaya ve Kavuncu ile TBMM bahçesinde ilimizdeki yatırımlar ve hizmetler üzerine genel bir istişarede bulundu. Ahlatcı; “2023, 2053 ve 2071 vizyonumuzu her zaman diri tutacak, inancımızı kaybetmeden çalışacak ve hep birlikte başarıya ulaşacağız inşallah” dedi.
(Volkan SINAYUÇ)
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