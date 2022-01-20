Çorum’u görüştüler 

Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ile Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın Çorum için biraraya geldi.

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Aşgın’ı makamında ziyaret etti. AK Partili Belediye Meclis üyelerinin de yer aldığı ziyarette İl Başkanı Ahlatcı ile Başkan Aşgın, ilimize yapacakları projelerle ilgili istişare toplantısı yaptı.

Başkan Aşgın ziyaretle ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında: “Sevdamız olan Çorum'umuz için tüm gayretimizle çalışmaya devam... Çorum için Aşkla Çalışmaya Devam Ediyoruz” görüşüne yer verdi.

(Volkan SINAYUÇ)

