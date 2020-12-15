“Çorum’u dünyaya tanıtacağız”

Dünyaca ünlü kompozitör Can Atilla, Türk televizyonculuğunun duayeni Sedat Örsel’in önerisiyle kabul ettiği “Puduhepa Operası” projesinin kendisini çok heyecanlandırdığını belirterek, “Çorum’un tanıtımı konusunda, kendimi şimdiden sorumlu hissetmeye başladım. Hattuşa’yı yalnız Türkiye’ye değil, tüm dünyaya tanıtacağız” dedi.

Çorum İş Kadınları Derneği Başkanı Semrin Kaleli ile dün bir telefon görüşmesi yapan Can Atilla, Puduhepa’nın heyecan verici bir tarihi kişilik olduğunu belirterek, operanın librettosunu Sedat Örsel’in yazacak olmasını da “harika” bir gelişme olarak niteledi.

Bir albümü Grammy’e değer görülen ve kimi müzikseverler tarafından “Türkiye’nin Mozart’ı” diye anılan Can Atilla, Puduhepa projesinden duyduğu heyecanı Semrin Kaleli ile paylaşırken, “Bu işe baş koydum; Puduhepa Operası dünya sahnelerinde yerini alacak, Paris’te, Viyana’da sergilenecek. Hattuşa’yı tüm dünya tanıyacak.” diye konuştu. (Haber Merkezi)