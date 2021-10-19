“Çorum’u dünyaya tanıtacağız”

Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Metin Akkuş, Tuna Organizasyon sahibi organizatör Musa Tunoğlu ile birlikte Federasyon yöneticileri tarafından Anitta Otel’de bir tanıtım toplantısı düzenlendi.

Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük ve diğer yetkililerin katılımı ile yapılan istişarede konuşan Metin Akkuş hedeflerinin ilimizi öncelikle Ankara, İstanbul gibi illerde daha sonra ise tüm dünyada tanıtmak olduğunu dile getirdi.

Bu kapsamda büyük bir mücadele vererek 1500’ün üzerinde başvuru olmasına rağmen ilk 20’ye girerek Maltepe Etkinlik Alanı’ndaki programı yapmaya hak kazandıklarını söyleyen Akkuş ilimizi kültür, sanat, tarih ve gastronomi alanları başta olmak üzere her açıdan tanıtacaklarını vurgulayarak Çorum’un şanına yakışır bir etkinlik yapacaklarını kaydetti. Metin Akkuş 20 dönümlük alanda Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi başta olmak üzere ilimizdeki tüm belediyelere yer ayıracaklarını, İstanbul Sancaktepe Belediyesi’nin de standı olacağını, Çorum birlikteliği ile tüm ülke genelinde ve dünyada 15 ülkede çalışmalarının süreceğini bildirdi.

Çorum Tanıtım Günleri hakkında bilgi veren Musa Tunoğlu ise etkinliklere çok sayıda televizyon ve medya kuruluşunun geleceğini, İstanbul’un önemli noktalarındaki billboard ve raketlerle, afiş ve pankartlarla, kitle ulaşım araçlarında led ekranlar yoluyla ve sosyal medya reklamlarıyla milyonlara insana ulaşılacağını, ayrıca 1 milyon insana da SMS mesajı gönderileceğini vurgulayarak etkinliklere 800 binin üzerinde ziyaretçi beklediklerini sözlerine ekledi.

Dört gün boyunca etkinlikte bir çok sanatçının da yer alacağı açıklanan toplantıda son olarak Vali Yardımcısı Hakan Kubalı da bir konuşma yaparak Çorum ortak paydasında buluşmanın önemine değindi. Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Metin Akkuş ve programda emeği geçenlere teşekkür eden Kubalı, “Çorum dünyanın en talihli kentlerinden biridir. Burası tarihin uygarlığın başladığı bir yerdir. Coğrafi olarak merkezi bir yerde. Bütün yollar Çorum’a çıkıyor. Çorumlu olmak Anadolu’nun bağrından çıkmaktır. Çorumlu olmak bir onurdur. Yüce Türk milletinin en yüce katmanında Çorumlular vardır. Kurtuluş Savaşı’nda bütün mücadelede Çorumluların yeri eşsizdir. Onun için Çorumlular ilgi görmeyi haketmektedir. Burada birliği beraberliği Çorumlu ortak zemininin sağlanması çok önemlidir. Çorumluların tüm dünyada ve ülkemizde birarada olması güzel bir şeydir. Onurlu ve güzel bir iş yapıyorsunuz. Burada önemli olan herkesi kucaklamak, kimseyi ötekileştirmek daha mühimdir. Çorumlu olmak bize yetmeli. Valilik olarak sizlerle birlikteyiz. Ne yaparsak sizlerle birlikte yaparız. Bizim de amacımız Çorumluların ekmeğine ekmek, aşına aş katmak kültürünü tanıtmaktır. Hepimizin amacı ortak. Biz zaten büyük bir aileyiz. Bu duygularla İstanbul’daki projenin uygulanmasında görev alacak ve programın yapılmasına fırsat tanıyan tüm yetkililere teşekkür ediyorum” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

