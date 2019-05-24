Çorum’u dolu ve sel vurdu

Yer yer ceviz büyüklüğüne ulaşan, genelde fındık büyüklüğündeki dolu, özellikle kentin yakınındaki arazilere ve bağlara büyük zarar verdi.

Ana caddelerde ve sel güzergâhı olarak bilinen sokaklarda oluşan şiddetli sel ise, bazı işyerlerinin ve evlerin bodrum katlarına doldu.

Bu arada bazı araçların hasar gördüğü de gözlendi. Yine bazı bölgelerde, yağışla beraber yaşanan fırtınadan elektrik telleri koptu, elektrikler kesildi.

Çorum Belediyesi’nin itfaiye ve temizlik ekipleri, sel baskınına uğrayan kesimlerde yoğun çalışma başlatırken, YEDAŞ ekiplerinin de elektrik kesintilerine hemen müdahale ettiği öğrenildi.

(Haber Merkezi)