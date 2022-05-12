“Çorum’u birlikte daha iyi yerlere getireceğiz”
AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal'ı makamında ziyaret etti.
Başaranhıncal ile kentin sorunları hakkında istişarelerde bulunan Milletvekili Ceylan, Çorum'un son ekonomik verileri ve sorunları hakkında bilgiler aldı. Ceylan, Türkiye’yi ve Çorum’u ortak akıl ile hep birlikte büyüteceklerini söyledi.
Milletvekili Ceylan’a, bu ziyaretinde, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş ve İl Genel Meclisi Başkanvekili Ünal Nalçacı da eşlik etti.
Çorum’un sanayisinin ve iş dünyasının sorun ve taleplerinin masaya yatırıldığı toplantıda Milletvekili Ceylan, sorunları tek tek dinledi, talepleri de not aldı. Ceylan, “Hep beraber inşallah gönlümüzden geçen Çorum’umuzu daha iyi yerlere getireceğiz.” dedi.
Üreten bir şehir olan Çorum’un sanayi ve ticaret açısından büyük potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Ahmet Sami Ceylan, “Kurumlarımızı, STK’larımızı bütünleştireceğiz. Ortak değerler etrafında, ortak akılla büyümeyi gerçekleştireceğiz, Bu ortak akıl Çorum’da var” ifadesini kullandı.
Çorum Milletvekili Ceylan, Çorum TSO yönetimine başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
(Haber Merkezi)
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