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“Çorum’u bedava taşıyoruz”

Çorum Belediyesi Denetimli Özel Halk Otobüsü İşletmesi ihalesinde Ulaş Aş. çalışanlarının sesi yükseldi. Belediye Başkan Yardımcısı Yağbat, sorunları çözüme kavuşturma amacıyla cumartesi günü için şoförlerle randevulaştı.

“Çorum’u bedava taşıyoruz”

Çorum Belediyesi Denetimli Özel Halk Otobüsü İşletmesi ihalesinde Ulaş Aş. çalışanlarının sesi yükseldi. Belediye Başkan Yardımcısı Yağbat, sorunları çözüme kavuşturma amacıyla cumartesi günü için şoförlerle randevulaştı.

09 Temmuz 2019 Salı 23:13
“Çorum’u bedava taşıyoruz”

Denetimli Özel Halk Otobüsü İşletmesi ihalesinde Ulaş Aş. yetkilileri ihaleye teklif vermeyeceklerini söyledi ardından başka teklif veren firma olmadığı için ihale iptal edildi.

Ulaş Aş. çalışanlarının ücretsiz kart ile otobüse binenlerden kaynaklı her ay 750 Bin TL’lik bedava yolcu taşıdıklarını ve 18 aydır kazanamadıklarını dile getirmesinin ardından dertleşmek istediklerini, dayanacak güçlerinin kalmadığını Başkan Yardımcısı Yağbat’a iletti.

Belediye Başkan Yardımcısı Yağbat, ihale ortamlarının sakin ve huzurlu bir şekilde olmasını dile getirmesinin ardından, “ Bu iş yapılsa da yapılmasa da siz de biz de bu memlekette yaşayacağız. Belediyenin de beklentileri var. Bizler sorunları çözme iradesi taşımalıyız. Belediyeler sıkıntı çekebilir ama bu çözülebilir. Ben sizlerle birebir konuşmak istedim, istemesem gelmezdim de. Cumartesi günü için sözleşelim aramanızı bekliyorum. sorunu konuşarak halledelim” dedi.

(Esra ESEN)

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