“Çorum’u aşk ve muhabbetle doldurmaya devam edeceğiz”

AK Parti Çorum Teşkilatı’nın nüfusuna göre üye sayısıyla Türkiye’de 7. Sırada bulunduğunu dile getiren Av. Yusuf Ahlatcı, el ele gönül gönüle vererek daha yukarılara çıkacaklarını kaydetti.

AK Parti İl Teşkilatı’nın olağan genel kurulunda açılış konuşmasını yaparak partinin kuruluşundan bugüne kadar merkez, ilçe ve beldelerde görev yapan tüm teşkilat mensuplarına teşekkür eden Yusuf Ahlatcı, partilerinin her zaman milletin yanında milletine hizmet için çalışmalara devam edeceğini kaydetti.

Yeni tip koronavirüs süreci nedeni ile el ele gönül gönüle istedikleri gibi bir kongre yapamadıklarını hatırlatarak pandemide ülkede başarılı bir süreci yürüten başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına da teşekkür eden Ahlatcı, göreve geldikleri günden bugüne ilimizde kardeşlik hukukunu geliştirmeye gayret gösterdiklerini ve bundan sonra da halka ve hakka hizmet anlayışı ile çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi.

Göreve geldikten kısa bir süre sonra yapılan 31 Mart seçimlerinde ilimizde 16 belediyeden 11’ini almayı başardıklarını, Çorum merkezde 18 yıldır olduğu gibi AK Parti bayrağını indirmediklerini ifade ederek bugüne kadar milletvekilleri ve Belediye başkanları ile birlikte Ankara’da ilimizin taleplerini dile getirdiklerini, getirmeye de devam edeceklerini söyleyen Yusuf Ahlatcı, 7 Ekim’den beri birlik beraberlik içinde tüm ilçe kongrelerini tamamladıklarını söyledi.

Çorum’da tüm teşkilat mensuplarının yarın seçim olacakmış gibi çalışmalarını sürdürdüğünü, 105 bin üye ile Çorum’un AK Parti’nin kalesi olduğunu ve bugüne kadar 18 yılda ilimize 20 milyarlık yatırım yapıldığını anlatan Ahlatcı, “Ayrıca pandemi döneminde Çorumlulara destekler 150 milyonu geçmiştir. AK Parti her zaman milletinin yanındadır ve yanında olmaya devam edecektir. Bu şehri aşkla, şevkle, muhabbetle doldurmaya, yılmadan, bıkmadan, usanmadan çalışmaya devam edeceğimize söz veriyorum. Vakit el ele verip birbirimize sarılma, inandığımız yolda yürüme vaktidir. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2023-2053 ve 2071 hedeflerimiz doğrultusunda durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz. Birlik beraberlik içerisinde icra edeceğimiz 7. olağan İl kongremizin Çorum ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

(Haber Merkezi)