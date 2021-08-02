Çorumlu’ya yakışır tablo

Çorumlu’ya yakışan bu tablolardan biri de, önceki gün Altındağ Altınpark’taki Çorum Konağı’nda ortaya konuldu. Çorumlu Dernekler Federasyonu Başkanı Hayri Çağır ile Hitit Dernekleri Federasyonu Başkanı İlker Çelik’in birlikte organize ettikleri kahvaltı, seçkin bir katılımla Çorumlu dayanışmasına dönüştü. Çorumlu buluşmasına, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Altındağ Belediye Başkanı, hemşehrimiz Asım Balcı, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Kurulu Üyesi Refik Tuzcuoğlu, CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut, AK Parti Genel Merkez Bölge Koordinatörü, hemşehrimiz Muhammet Abdullah Özer, CHP Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgül, TOKİ Emlak Dairesi Başkanı Ayhan Karaca, Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci de katıldı.

Ülkemizde meydana gelen büyük orman yangınlarının yarattığı acının gölgesinde gerçekleşen buluşmada, Çorum Konağı’ndan birlik mesajları verilirken, yangın zararlarının telafi edilmesine yönelik bir kampanya başlatılması da kararlaştırıldı.



(Haber Merkezi)

