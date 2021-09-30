“Çorumluya canım kurban” diyen trafik müdürü gönülleri fethetti

“BU CEZAYI MAAŞIMLA ÖDERİM”

Amaçlarının ceza kesmek olmadığını, vatandaşların can güvenliği olduğunu ifade eden Çorum Trafik Şube Müdürü Bünyamin Demir, "Amacımız ceza kesmek değil. Ödeyemem dersen bu cezayı ben maaşımdan öderim” sözleriyle Çorumluların gönlünü fethetti.

