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“Çorumluya canım kurban” diyen trafik müdürü gönülleri fethetti
Çorum Trafik Şube Müdürü Bünyamin Demir'in sürücüleri uyarırken kullandığı sözler, Çorumluların takdirini topladı. Demir, Çorum trafiğinde bir vatandaşın burnu kanamasın diye gece gündüz çalıştıklarını ifade ederek "Çorumlunun her birine canım kurban" dedi.
Güncel 30.09.2021, 11:20 30.09.2021, 11:23
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“BU CEZAYI MAAŞIMLA ÖDERİM”
Amaçlarının ceza kesmek olmadığını, vatandaşların can güvenliği olduğunu ifade eden Çorum Trafik Şube Müdürü Bünyamin Demir, "Amacımız ceza kesmek değil. Ödeyemem dersen bu cezayı ben maaşımdan öderim” sözleriyle Çorumluların gönlünü fethetti.
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