ÇORUMLUYA ÇAĞRI: ESNAFINA SAHİP ÇIK 

ÇESOB Başkanı Gür’ün açıklaması şöyle:

"Zor zamanlar geçirdiğimiz bu günlerde gelin hep beraber esnafımıza sahip çıkalım. Çünkü yerel esnaftan alışveriş şehrin ekonomisine can verir.

Tek elde toplanan alışveriş düzenine inat yerel esnaf bizimdir. Çünkü küçük esnaf bizi biz yapandır. Milli ve yerli değerlerimize bizim kadar sahip çıkandır.

Paranın ülke ekonomisinde kalması için, bizi biz kılan değerlere sahip çıkmak için, Türk Liramızın değerini korumak için, Çorum’u kalkındırmak için ESNAFINA SAHİP ÇIK ÇORUM!"

