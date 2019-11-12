“Çorumlunun yaptığını kimse yapamaz sözünü tescil ettirdik”

Çorum'da rekor denemesi, Celilkırı mevkisindeki 156 hektarlık alanda hazırlanan sahada dün gerçekleştirildi. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı denemede Guinnes Rekorlar Kitabı Türkiye temsilcilerinin yanı sıra mimar, spor hakemi, orman mühendisleri ve öğretmenlerden oluşan 80 kişilik heyet görev aldı. Etkinlikte, ilk olarak, 232 bin 647 adet fidan ile Endonezya'ya ait olan '1 saat içinde en fazla fidan dikme' rekoru dikilerek egale edilmeye çalışıldı. Denemede, 1560 dönümlük alanda 300 binden fazla fidan toprakla buluşturulup, Guinness Dünya Rekoru'nun Türkiye adına tescil ettirilmesi amaçlandı.

SONUCU BAKAN DUYURDU

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gerçekleştirilen fidan dikme etkinliğinde Çorum'da, 1 saat içinde 303 bin 150 fidan dikimiyle rekorun kırıldığını açıkladı. Bakan Pakdemirli, "Guinness rekor denemesine Çorum'da hep beraber şahitlik ettik. Daha önce Endonezya'ya ait olan 232 bin 647 fidanla '1 saatte en fazla fidan dikme' rekorunu dün kırarak Türkiye adına tescil ettirmiş olduk." dedi.

'ÇORUMLUNUN YAPTIĞINI KİMSE YAPAMAZ'

Çorum'da kırılan rekorun sevinci yaşanıyor. Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, rekoru kırmanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Aşgın, "Hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Çünkü dün itibariyle orada herkes aynı noktaya kilitlenmiş, bu hedefi yakalamak ve geçmek noktasında büyük bir irade içerisinde akın akın alana geldiler. Bir saat içerisinde ilmek ilmek dokurcasına ağaçlarımızı, 303 bin ağacı toprakla buluşturdular. Bu gurur bizim hemşerilerimizin gururu. Bu onur bizim hemşerilerimizin onuru. Dünyanın merkezi diyorduk Çorum'a, başka bir sözümüz daha vardı, 'Çorumlu'nun yaptığını kimse yapamaz' diyorduk. Hakikaten bu sözümüz de yerde kalmamış olmadı. Dünyanın merkezi ifade edilen Çorum'un bu rekorla tekrar tescillemiş oldu. Ayrıca 'Çorumlu'nun yaptığını kimse yapamaz' sözünü de tekrar burada ispat etmiş olduk. Ben emeği geçenlerin tamamına teşekkür ediyorum" dedi.

Çorumlular ise rekoru kırmaktan büyük mutlu olduklarını belirti.

(Yusuf ÇINAR)