“Çorumlu’nun yaptığını herkes yapamaz-2” filmi bugün yayına giriyor

Çorum Valiliği tarafından yöre halkının, 154 yıl önce Kafkasya’dan kente gelen sığınmacılara gösterdiği kardeşlik ve misafirperverliğin unutulmaması amacıyla "Çorumlunun yaptığını herkes yapamaz" sloganıyla hazırlanan kısa filmin devamı niteliğinde ikincisi hazırlandı.

İkinci filmde Osmanlı padişahlarından Sultan 2. Abdülhamid’e karşı çıkan isyanın bastırılmasında büyük rol oynayan Beşiktaş Muhafızı Çorumlu Yedi Sekiz Hasan Paşa’nın isyancıların başındaki kişiyi öldürmesi ve bu olayın Çorum’da dilden dile nasıl yayıldığının işlendiği filmin sonunda, FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin bastırılması sırasında oğlu ile birlikte şehit olan Çorumlu reklamcı Erol Olçok ve diğer şehitlerin davranışına atıfta bulunuluyor.

Toplumda sıkça dile getirilen “senin yaptığını Çorumlu yapmaz” sözünün aslında bu şekilde olmadığını göstermek amacıyla “Çorumlunun yaptığını herkes yapamaz” sloganıyla Çorum Valiliğinin koordinesinde hazırlatılan ikinci kısa film, Hitit Üniversitesi, Çorum Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Arter Reklam, Halk Bankası ve Çorum Kültür ve Turizm Derneği işbirliği ile gerçekleştirildi.

İLK FİLM BÜYÜK YANKI UYANDIRMIŞTI

Geçen yıl Kasım ayında yayımlanan serinin ilk filminde, Çorum halkının, 154 yıl önce kente gelen Çerkes sığınmacılara gösterdiği kardeşlik ve misafirperverliğe vurgu yapılarak, dönemin Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz’in dönemin gazetesinde Çorumlular için 'teşekkürname' yayınlatması canlandırılmıştı. Günümüzde halen başta Irak ve Suriye gibi ülkelerden olmak üzere Türkiye’ye sığınan insanlara kucak açan Çorum halkının yardımseverliğinin yüzyıllardır sürdüğünün anlatıldığı video, ülke çapında büyük yankı uyandırmıştı.

İKİNCİ FİLM BU AKŞAM SAAT 19.19’DA YAYIMLANIYOR

Serinin ikinci filminde ise Çorumluların, ülkesinin bölünmez bütünlüğü için ortaya koyduğu mücadelenin geçmişte olduğu gibi günümüzde de sürdüğüne atıfta bulunularak, Çorumlu sembol isimlerinin isyan ve darbe girişimlerine karşı mücadelesi anlatılıyor.

Çekimleri özel olarak hazırlanan bir dükkânda gerçekleştirilen film, 1878 yılında Beşiktaş Muhafızı Çorumlu Yedi Sekiz Hasan Paşa’nın, Çırağan Sarayı’nda dönemin padişahı Sultan 2. Abdulhamid’e karşı tertiplenen isyanı, isyancıların başında yer alan Ali Suavi’yi sopasıyla öldürerek bu girişimi engellemesini ve 2. Abdulhamid’in Yedi Sekiz Hasan Paşa’nın kahramanca davranışını onurlandırmak için Çorum’a bir saat kulesi yaptırmasını konu alıyor.

Yaşanan olayın, Çorum sancağındaki halk arasında dilden dile dolaşmasını, leblebici bir dede ile torunun arasında geçen diyalogla anlatıldığı filmin sonunda, FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin bastırılması sırasında oğlu ile birlikte şehit olan Çorumlu reklamcı Erol Olçok ve diğer şehitlerin davranışına atıfta bulunuluyor.

HAYDİ ÇORUMLULAR SOSYAL MEDYA BAŞINA

“Çorumlu’nun Yaptığını Herkes Yapamaz 2” kısa filmi bugün saat 19.19 da www.herkesyapamaz.com da yayına girecek ve sosyal medyada paylaşılacak.

Filmin gösterime girmesinden önce Türkiye genelinde geniş çaplı bir reklam kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında Çorum’un yanı sıra İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Kocaeli, Gaziantep, Tekirdağ, Muğla, Erzurum, Çankırı, Balıkesir, Kayseri, Edirne, Kahramanmaraş, Antalya, Konya, Sakarya, Ordu, Trabzon, Diyarbakır ve Adana olmak üzere 22 ilde bulunan 3 bin 250 adet açık hava reklam ünitelerinde “Çorumlunun Yaptığını Herkes Yapamaz” afişleri ile kamuoyuna sunuldu.

Ayrıca Çorum’daki açık hava reklam ünitelerindeki afişler ile filmin gösterime gireceği 24 Haziran 2019 da saat 19.19 da tüm Çorumlulara çağrıda bulunularak Çorumluların Sosyal medya hesaplarından filmi paylaşılması için çağrıda bulunuldu. (Haber Merkezi)