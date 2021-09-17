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“Çorumlu’nun menfaatleri için”
Güncel 17.09.2021, 21:04
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Basketbol İhtisas Spor Kulübü antrenörleri adına bir mesaj gönderen Yaşar Yılmaz, şu değerlendirmeleri yaptı:
“Saygıdeğer Mehmet Ağabey,
Atatürk ilkelerine ve Cumhuriyet değerlerine önem vererek, doğruluk ve dürüstlükten ayrılmadan Çorum’un ve Çorumlu’nun menfaatleri için 52 yıldır çaba harcayan ve 37 yıldır da tarafsız-objektif haberlerle kamuoyunu bilgilendiren ÇORUM HABER gazetesinin yayınlanmasını kesintisiz sağlayan bir basın emekçisi olarak size ve çalışma arkadaşlarınıza şükranlarımızı sunuyor, sağlıklı güzel günlerde, başarılı çalışmalarınızın devamını diliyoruz” (Haber Merkezi)
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