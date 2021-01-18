Çorumluların yüzünü yağan kar güldürdü

Çorum’da Kurak geçen kasım ve aralık aylarının ardından birkaç gündür şiddetini artırarak kar yağışı, kentte sevinçle karşılandı. Kar yüksek kesimlerde yarım metreye ulaştı. Belediye ekipleri şehir merkezinde, Karayolları Şube Müdürlüğü ekipleri ise, Samsun-Ankara kara yolunda karla mücadele çalışmaları gerçekleştiriyor.

Termometrelerin eksi bir dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını ve güvercinleri beslerken, soğuk nedeniyle süs havuzlarının ise donduğu gözlendi. Soğuk havayı bir kenara bırakan bazı vatandaşlar ise karın yağmasına çok sevindiklerini söyledi.

Mustafa Bolat “ Allah’ım dualarımızı kabul etti. Bizim topraklarımız karı yağmuru sever. Güzelle mahsullerimiz olur. Baharımıza iyi gelir. “derken , Halit Yaman isimli bir başka kişi ise “Çok şükür günün bu vaktine, daha da çok yağması lazım en az bir metre kar olması lazım ki, memlekette yaşayan insanların yüzü gülmesi lazım.” dedi.