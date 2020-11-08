“Çorumluların ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir bütçe”

Belediye Meclisi’nde bütçe kararnamesi oylaması öncesinde AK Parti Grubu adına söz alarak konuşma yapan Kenan Özüyağlı, yeni hazırlanan bütçenin Çorumluların ihtiyaçlarına da cevap verebilecek nitelikte olduğunu dile getirdi.

Konuşmasına İzmir’de vefat eden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa dileklerini ileterek ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anan Özüyağlı, bütçe denince akla gelir gider dengesinin geldiğini hatırlattı.

Gerek insani, gerek vicdani gerekse siyasi olarak taşıdıkları sorumluluk gereği ortaya koydukları projeleri gerçekleştirme adına ortaya konulan ve onlarca projeyi içeren 2021 yılı bütçesinin tam bir yatırım bütçesi olduğunu dile getiren Kenan Özüyağlı, bütçenin AK Parti belediyeciliğine uygun olarak ruhu olan şehirde yaşayan her canlıya dokunan bir bütçe olarak hazırlandığını söyledi.

Muhalefet üyelerinin de pandemi koşullarını öne sürerek bu bütçede tasarruflu davranılmadığını, kaynakların etkin ve verimli kullanılmadığını dile getireceğini söyleyen Kenan Özüyağlı, sığ ve dar kalıplı muhalefet yerine daha yapıcı ve olumlu bir muhalefet beklediğini sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)