İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat, bütçe görüşmeleri sırasında Çorum’a söz verilen havaalanı, demir yolu ve lojistik yollarının sözlerinin tutulmadığını hükümet milletvekillerine hatırlattı.

Bütçe görüşmeleri sırasında söz alan İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat, “Çorumlular beni aradılar. Havaalanı, demir yolu ve lojistik yollarının söz verildiği hâlde yapılmadığını, özellikle İskilip ve Tosya bağlantılı İstanbul yolunun temelinin 19 yıl önce atıldığını ve her seçim döneminde söz verildiğini ama hâlen bir hareket olmadığını söylememi istediler” dedi.

Çorumluların günahı ne diye soran Sunat, “Sayın milletvekilleri en büyük desteği de Çorum ve ilçelerinden aldınız. 'Nasıl olsa bir şey yapmadan da oy alıyoruz' diye mi düşünüyorsunuz?” ifadesini kullandı. (Haber Merkezi)