“Çorumluların emrindeyiz”

Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde parti teşkilatlarıyla video konferans yöntemiyle bayramlaşan MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Genel Meclis Başkanı Osman Günay ve Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Fatih Temur, ardından da sokağa çıktılar.

İlk olarak parti binasının da bulunduğu Kadeş Meydanı’nda vatandaşlarla ve özellikle de gençlerle bayramlaşan AK Partililer, gençlerle sohbet ettiler.

Daha sonra Gazi Caddesi üzerinde bulunan esnafları da ziyaret edip bayramlarını tebrik eden Milletvekilleri ve parti teşkilatları, Piri Baba ve Yunus Emre parklarına geçtiler. Parklarda dinlenen vatandaşların yanına giderek bayramlarını tebrik eden İl Başkanı Ahlatcı ,Milletvekilleri Ceylan, Kaya ve Kavuncu ile Belediye Başkanı Aşgın ve Merkez İlçe Başkanı Akar, vatandaşlarla hasbihal ederek, hayırlı ve bereketli günler dilediler.

Ziyaretler sırasında özellikle de Milletvekilleri, büyük bir ilgi ve sevgiyle karşılandı. Milletvekillerine bazı vatandaşlar karşılaştıkları sorunları aktarırken, bazı vatandaşlar da yiyeceklerini paylaşarak, dayanışma ve paylaşma olan Kurban Bayramın ruhunu yaşattılar.

AK Parti Milletvekilleri ile belediye başkanı ve parti teşkilatlarının birlik beraberlik içerisinde hareket ediyor olması, parti tabanında ise büyük bir memnuniyet yarattı.

Bayramlaşmaların ardından heyet adına bir açıklama yapan MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, birlik beraberlik içerisinde önce parti teşkilatlarıyla, ardından da Çorumlularla bayramlaştıklarını anlattı. AK Parti’ye kurulduğu günden itibaren büyük bir destek veren hem yerelde, hem de genelde iktidarda tutan Çorumlulara minnettar olduklarını belirten Milletvekili Ceylan, her fırsatta hemşehrileri ile iç içe olarak onlardan biri olduklarını gösterdiğini ifade ederken, her zaman Çorumluların emrinde olduklarını dile getirdi.

Kurban Bayramının da Ramazan Bayramında olduğu gibi salgın sürecinin gölgesinde kutlandığına işaret eden Milletvekili Ceylan, bu sürecin kısa sürede sona ermesi ve hayatın normale dönmesi için insanların da belirtilen kurallara uyarak sabretmelerini istedi.

Ziyaretleri sırasında özellikle de gençler sohbet ederek onları dinlediğini ve bazı gerçekleri onlara kısa da olsa aktarmaya çalıştığını anlatan Milletvekili Ceylan, “Ecdadımızın ve bizlerin mirasını emin ellere bırakacağımız genç kardeşlerimizle bir araya gelerek yarınlarına dair beklentileri üzerine konuştuk. Gençlerimizin verdiği enerji ve olaylara getirdikleri farklı bakış açıları bizleri ziyadesinde mutlu etti” dedi.

Ceylan, ziyaretler sırasında karşılaştıkları ilgi ve alakadan dolayı da tüm Çorumlulara teşekkür etti. (Haber Merkezi)