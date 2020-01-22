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Çorumluların Darülaceze eğlence etkinliği bugün

Çorum Dernekler Federasyonu (ÇORDEF) tarafından Darülaceze sakinlerine moral ve motivasyon amaçlı eğlence programı düzenleyecek.

Çorumluların Darülaceze eğlence etkinliği bugün

Çorum Dernekler Federasyonu (ÇORDEF) tarafından Darülaceze sakinlerine moral ve motivasyon amaçlı eğlence programı düzenleyecek.

22 Ocak 2020 Çarşamba 00:20
Çorumluların Darülaceze eğlence etkinliği bugün

Çorum Dernekler Federasyonu (ÇORDEF) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gölten ve Çorum Dernekler Federasyonu (ÇORDEF) Kadın Kolları Başkanı Tuğba Ulusoy, Darülaceze sakinlerine moral motivasyon amaçlı eğlence programı gerçekleştireceklerini dile getirerek etkinliğin bugün saat 14.00 ile 16.30 arasında Okmeydanı Darülaceze'de yapılacağını bildirdi.

İsmail Gölten ve Tuğba Ulusoy, Darülaceze sakinlerine biraz da olsun moral verebilmek adına düzenleyecekleri eğlence programına herkesi davet etti.

(Aliye ÖNCEL)

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