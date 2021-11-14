“Çorumluları birleştirici bir unsur olarak yolumuza devam edeceğiz” 

Kısa adı ÇESİAD olan Çorumlu Eğitimci, Sanayici ve İşadamları Dayanışma Derneği’nin Başkanlığı’na seçilen Mehmet Yıldırım, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, başta İstanbul ve Çorum’da olmak üzere tüm ülkede Çorumluların yüz akı ve birleştirici unsuru olmaya devam edeceklerini belirterek, “Bugün en büyük memnuniyetlerimizden birisi de, 2005 yılından itibaren Derneğimizden burs alan eski bursiyer öğrencilerimizin okullarını bitirip, meslek sahibi olarak burs verir konuma gelmesi ve mevcut yönetimimizde yer almasıdır.” dedi.

Genel Kurul’un ardından ilk toplantısını Üsküdar’da yapan ÇESİAD Yönetim Kurulu’nda görev dağılımı şöyle gerçekleştirildi: Başkan Mehmet Yıldırım (İş insanı, reklamcı, yapımcı), Başkan Vekili Av. Hasan Arslan, Başkan Yardımcıları Elif Şahin (Siyaset bilimci), Adnan Alıç (İthalat-ihracat yöneticisi), Genel Sekreter Av. Murat Başer, Yönetim Kurulu üyeleri Necati Şahin (Emekli Merkez Bankası Başkan Yardımcısı), İbrahim Sezikli (İş insanı, eğitimci), Tuncay Özkan (Emlak danışmanı), Neslihan Yurtdagül (Siyasetçi), Mustafa Kuş (Emekli), Ahmet Cihat Yıldız (İdari İşler Yöneticisi).

Derneğin Denetleme Kurulu ise, banka şube müdürü Gökhan Esenyel’in başkanlığında Sururi Onan ve Ahmet Lapacı’dan oluştu. (Haber Merkezi)