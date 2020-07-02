Çorumlulardan tepki de var destek de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yalanın, iftiranın, kişilik haklarına saldırının, itibar suikastlarının alıp başını gittiği bu mecraların bir düzene sokulması şarttır." diyerek sosyal medya platformlarının kontrol altına alınması ve bir düzenlemenin yapılması gerektiğini açıklamıştı. Erdoğan’ın yaptığı bu açıklamanın ardından günün en çok konuşulan konusu sosyal medya oldu.

Peki!

Düzenlemeye ilişkin Çorum halkı ne söyledi. İşte verilen cevaplar….

Sosyal medyanın kaldırılmasını isteyen bir vatandaş, “Devam edecekse de insanların karşıdaki insanın onurunu, şahsiyetini düşünmesi gerekiyor. Kırıcı olunmaması lazım. Ben 75 yaşındayım sosyal medya kullanmıyorum ama kullananların da hakaret etmemesi lazım. İnsanlığı elden bırakmamak lazım” dedi. Düzenlemenin nasıl olacağının bilinmediğini söyleyen bir genç, “İnsanlar facebook ve twitter gibi mecralarda düşüncelerini paylaşıyor. Bazen eleştiriler olabiliyor, siyasiler bu eleştirilere açık olmalı ancak eleştirinin de bir dozu olmalı, küfür ve hakaret olmamalı” şeklinde cevap verdi.