Çorumlulardan Şehitler Müzesi’ne ziyaretçi akını

15 Temmuz ruhunun yaşatıldığı Şehitler Müzesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla ziyaretçilerini ağırladı. Çorumlu şehitlerin emanetleri ve 15 Temmuz kahramanlarının balmumu heykellerinin yer aldığı müzeyi protokol üyeleri de ziyaret etti.

Vali Mustafa Çiftçi, İL Garnizon Komutanı Kd. Albay Ferhan Işık, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, protokol üyeleri ve şehit ailelerinin ziyareti sırasında, müzede yer alan 15 Temmuz kahramanlarının şehit oldukları gün yaşadıkları anlatıldı.

Ayrıca müzede yer alan Çorumlu şehit askerlerin emanetlerinin sergilendiği bölümü de gezen misafirler, şehitlerin emanetlerini inceleyerek bilgi aldılar. Vali Çiftçi ve protokol üyeleri ayrıca 15 Temmuz nedeniyle düzenlenen resim ve kompozisyon yarışmasının eserlerinin yer aldığı sergiyi de incelediler.



(Eray UZUN)

