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Çorumlulardan geleneksel piknik

İnegöl-Çorum Alaca Sarısüleyman Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği’nin geleneksel hale getirdiği piknik şenliğini bu yıl Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda gerçekleştirdi.

Çorumlulardan geleneksel piknik

İnegöl-Çorum Alaca Sarısüleyman Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği’nin geleneksel hale getirdiği piknik şenliğini bu yıl Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda gerçekleştirdi.

16 Temmuz 2019 Salı 19:58
Çorumlulardan geleneksel piknik

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bulunan mesire alanları ve göletlerin bulunduğu piknik alanları hafta sonu yapılan etkinlikler ile ziyaretçi akınına uğradı. Küçükelmalı Tabiat Parkı’nın bulunduğu piknik alanını tercih eden günü birlik piknikçiler gün boyu doyasıya eğlenerek piknik yaptı. İnegöl-Çorum Alaca Sarısüleyman Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği Geleneksel Piknik Şenliği’ni bu yıl Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda gerçekleştirerek Tabiat Parkı'nın doğasına ayrı bir renk kattı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, daha önce "İlçemizi turizm cennetine çevireceğiz” demişti. Başkan Tekin, “Yaz aylarında günü birlik piknikçilerin Pazaryeri ilçemizdeki piknik alanlarını tercih etmesi, bizleri sevindiriyor. İlçemizin konumu gereği doğasını görenler bir kez daha geliyor. Bundan sonraki çalışmalarımız Turizm ağırlık olacak” ifadesinde bulundu. (İHA)

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