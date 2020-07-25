Çorumlulardan Edremit Kaymakamı’na plaket

Bugüne kadar kendilerine her konuda destek olan Kaymakam Ali Sırmalı’ya yeni görevinde başarı dileklerini ileten Çorumlular Platformu üyeleri Sırmalı'ya plaket de takdim etti.

Kaymakam Sırmalı da Körfez Çorumlular Platformu Başkanı İsmail Eker ile yönetim kurulu üyeleri Selahattin Karasu, M.Ali Ünal ve Selim Çatal’a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

(Haber Merkezi)